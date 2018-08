Von Jürgen Ruf und Peter Zschunke

Freiburg/Karlsruhe. Sie verschandeln das Stadtbild und machen Wege enger: Verwaiste, einfach irgendwo abgestellte und so vom Besitzer entsorgte Fahrräder sind vor allem in solchen Städten ein Ärgernis, die viel für den Ausbau des Radverkehrs getan haben. Neben Münster gelten vor allem Karlsruhe und Freiburg als Fahrrad-Hochburgen. Die sogenannten Fahrradleichen bereiten in beiden Städten der Stadtverwaltung Kopfzerbrechen.

Die «ausgesetzten», nicht mehr genutzte Räder seien ein großes Problem, sagt die Freiburger Rathaussprecherin Martina Schickle. Sie verschandeln das Stadtbild oder behindern den Verkehr. «Es ist nicht schön, zwischen alten Drahteseln zu leben», sagt ein Einzelhändler. «Zumal ein Schrottrad gerade dazu einlädt, weiteren Müll abzuladen.» Es gebe regelmäßig Beschwerden von Einheimischen oder Touristen, sagt die Sprecherin der Stadtverwaltung.

«Mitarbeiter der Stadtverwaltung gehen regelmäßig durch die Stadt und schauen, welche Räder schrottreif sind», sagte Schickle: «Sie kleben einen runden, roten Aufkleber mit Fristsetzung drauf, vier Wochen später muss es weg sein, sonst wird es geholt und verschrottet.» Besonders gefährdete Plätze sind in Freiburg die historische Altstadt, der Hauptbahnhof sowie Endhaltestellen von Straßenbahnen. Dort werde im Schnitt fünf bis siebten Mal jährlich geräumt.

Freiburg sieht sich als Öko-Stadt und geht deswegen auch bei der Beseitigung der Fahrradleichen neue Wege. Die Räder werden nicht einfach entsorgt, sondern von einem örtlichen Unternehmen hergerichtet und wieder verkauft. Müllberge sollen so verringert werden.

Jedes Jahr würden im Schnitt 230 Fahrräder beseitigt, sagt die Stadtsprecherin. Hinzu kommen jährlich rund 400 Räder, die noch gut in Schuss sind und versteigert werden, weil der Besitzer unbekannt ist. Das Geld aus der Versteigerung fließt in die Stadtkasse.

In Karlsruhe werden jährlich 300 bis 400 Räder eingesammelt. «Die meisten Fahrradleichen gibt es rund um den Hauptbahnhof und in Wohngebieten von Studenten», sagt Stadtsprecherin Helga Riedel. «Viele Bahn-Pendler fahren nach ihrer Ankunft mit dem Rad weiter. Wenn sich beruflich etwas ändert, bleibt das Rad dann liegen.»

Das Amt für Abfallwirtschaft kümmert sich im Auftrag des Ordnungsamtes um die nicht mehr geliebten Räder. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger Fahrradleichen auch über den Online-Dienst «Ka-Feedback» melden.

Wenn ein Rad einkassiert wurde, können die Eigentümer noch innerhalb von drei Wochen ihre Ansprüche geltend machen. Danach kommt der Drahtesel zu den Arbeitsförderungsbetrieben, einer Einrichtung zur beruflichen Integration von Arbeitslosen. Hier werden die Fahrradleichen ausgeschlachtet oder weiterverwertet: «Da wird dann aus drei defekten Rädern ein verkehrstaugliches Rad.»

Die Stadt Karlsruhe führt die vielen Fahrradleichen darauf zurück, dass der Fahrradverkehr in Karlsruhe besonders attraktiv ist, wie es erst kürzlich wieder eine Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) belegt hat. Dabei erhielt Karlsruhe mit einer 3,2 die beste Note im Südwesten. Danach folgen Freiburg (3,3), Mannheim (3,9) und Stuttgart (4,0).