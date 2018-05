Stuttgart. (abö) Ausgerechnet ein vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten bescheinigt dem geplanten Stuttgarter Tiefbahnhof mehr Komfort und eine höhere Kapazität. Seit Dezember liegt es bereits vor, doch Winfried Hermann (Grüne) hält es unter Verschluss. Dem erklärten Stuttgart-21-Kritiker muss das Fazit der Karlsruher Verkehrsplaner PTV schwer aufstoßen: "Werden für den Kopfbahnhof die Prognosezahlen des Durchgangsbahnhofs angesetzt, schneidet der Durchgangsbahnhof besser ab. Er ist unter Ansatz der gleichen Verkehrsmengen komfortabler als der Kopfbahnhof". Will heißen: Wenn die Zahl der Reisenden wie erwartet von jetzt einer knappen Viertelmillion auf mehr als 300.000 pro Tag steigt, ist S21 dem alten Bahnhof überlegen. Bliebe es bei der jetzigen Frequenz, ist der Tiefbahnhof allemal komfortabler.

Genau dies hatten S-21-Gegner aber immer bestritten und ein Gutachten angezweifelt, das von der Bahn bereits im Jahr 2009 in Auftrag gegeben worden war und zu einem ähnlichen Ergebnis kam. Damals war von "unfassbaren Manipulationen" die Rede. PTV bestätigt vielmehr, dass die alten Ergebnisse "auf der sicheren Seite eingestuft" werden könnten und die Planer der Bahn korrekt gearbeitet hätten. Sie hatten auch bedacht, dass Passanten den Bahnhof als Durchgang zwischen Innenstadt und Bahnhofsviertel nutzen.

Die Karlsruher Expertise bezieht sich allein auf die Bahnsteige und Treppen, ihre Breite und den möglichen Durchsatz an Reisenden während einer Ein- und Aussteigezeit von zweieinhalb bis vier Minuten. Diese Zeit ist auch für den Brandschutz wichtig: In maximal 240 Sekunden können die Bahnsteige allein über die Treppen geräumt werden.

Nicht betrachtet wurden die vielfältigeren Verknüpfungen der Plattformen durch Fahrstühle und Rolltreppen, die dadurch verkürzten Wege, die Barrierefreiheit sowie der angenehmere Aufenthalt, weil der Tiefbahnhof einen Wetterschutz bietet. Dieser ganzheitliche Komfortvergleich, der vom Verkehrsministerium nicht gefragt war, dürfte dem neuen Bahnhof weitere Pluspunkte verschaffen. Ein Minus: An einigen Abschnitten sind Reisende in ihrer Bewegung eingeschränkt und müssen ihr Tempo an Mitreisende anpassen. Zu sicherheitskritischen Situationen könne es aber nicht kommen.