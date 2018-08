Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. Rechts- und Linksextreme treiben im Land ihr Unwesen, außerdem müssen verschiedene Islamisten-Vereinigungen und Scientology beobachtet werden - es ist ein breites Aufgabenfeld, das der baden-württembergische Verfassungsschutz abdecken muss. Das macht der Verfassungsschutzbericht 2013 deutlich, den Innenminister Reinhold Gall und die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, Beate Bube, gestern vorstellten. Einige Hintergründe:

> Islamisten: Bürgerkrieg in Syrien sei derzeit "beherrschendes Thema und Aktionsfeld für Islamisten in Deutschland" erklärte Gall. "Er übt die stärkste Anziehungskraft auf die Szene aus und trägt zur Radikalisierung weiterer Personen bei", warnte der Minister. Gerade von Rückkehrern aus den umkämpften Gebieten gehe eine erhöhte Gefahr aus.

Rund 550 Salafisten werden im Land gezählt, Tendenz steigend. Bundesweit wird von mindestens 4500 Anhängern ausgegangen. Noch liege der Frauenanteil derer, die in den Krieg ziehen, bei unter zehn Prozent, sagte Verfassungsschutzpräsidentin Bube. "In den letzten Monaten wurde die Internetwerbung aber gezielt auf Frauen zugeschnitten."

Die Gülen-Bewegung, die oft als Gegenströmung zum Salafismus angesehen wird, kommt im aktuellen Verfassungsschutzbericht nicht vor. Bis zum Sommer will Gall neu bewerten lassen, ob sie künftig auch beobachtet wird.

> Rechtsextremismus: Als Konsequenz aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden bei der Mordserie des NSU-Trios hatte Gall zuletzt immer wieder versprochen, man werde alles tun, dass sich so eine Tat nicht wiederhole. Man werde "den Kontrolldruck massiv erhöhen".

Immerhin: Die Zahl rechter Extremisten im Südwesten ist auf 1800 (von 1900) gesunken. Damit habe sich deren Anzahl im Land zwischen 1993 und 2013 um fast drei Viertel verringert, heißt es im Bericht. Allerdings gilt ein Drittel davon (610) als gewaltbereit. Die Gesamtzahl der im Land verübten rechtsextremistisch motivierten Straftaten fiel auf 902 (2012: 1108), darin enthalten sind 35 Gewalttaten (2012: 40).

Einen deutlichen Anstieg auf 30 gibt es bei Demonstrationen, womit sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt. 2011 gab es 13, 2012 bereits 20 dem rechtsextremen Lager zugeordnete Kundgebungen. Aktiv war vor allem die NPD während des Bundestagswahlkampfs (20), aber auch sogenannte "Autonome Nationalisten".

Neue Mitglieder werden vor allem mit Musik gewonnen, neun Bands und vier Vertriebsorganisationen gibt es im Südwesten. Auch eine Parteigründung gab es, wobei die "Die Rechte" nur 30 Mitglieder zählt. Bundesweit bekannte Neonazis gehören zu den Funktionären. Die NPD kam 2013 auf 410 Mitglieder im Land. Im laufenden Verbotsverfahren erhofft sich Gall einen Erfolg, denn "aus unserer Sicht ist die NPD eindeutig verfassungswidrig."

> Linksextremismus: Im linken Spektrum gibt es rund 2700 Mitglieder in linksextremistischen Parteien und Organisationen - eine Zahl, die seit Jahren nahezu unverändert ist. Die Zahl gewaltbereiter Linksextremisten, überwiegend Autonome, stieg 2013 im Vergleich zum Vorjahr von 680 deutlich auf 740 Personen. Linksextremistisch motivierte Straftaten nahmen wieder zu, 477 wurden registriert (2012: 385; 2011: 535) - davon 126 Gewalttaten. Eine Verdoppelung nach 65 im Vorjahr. Dahinter stecke aber kein Trend, sondern vor allem die auf Freiburg konzentrierten Auseinandersetzungen um den Gebetszug der Piusbrüder im April 2013, so Gall.

> Scientology: Nicht gewalttätig, aber als Organisation, die ein totalitäres System errichten will, mit einem eigenen, umfassenden Kapitel im Bericht bedacht: Scientology. Rund 900 Mitglieder umfasst die Organisation im Südwesten, der mit den Zentren in Ulm, Göppingen, Karlsruhe und Kirchheim als Schwerpunkt gilt. In der Landeshauptstadt soll die größte Zentrale in Deutschland entstehen. Für acht Millionen Euro wurde dazu über ein ausländisches Unternehmen ein Gebäude mit mehr als 5000 Quadratmetern Nutzfläche gekauft.