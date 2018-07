Stuttgart. (dpa/lsw) Im Tarifstreit mit der Deutschen Post will die Gewerkschaft Verdi den unbefristeten Streik auf die vier Paketzentren in Baden-Württemberg ausweiten. Dort solle es in den kommenden Tagen losgehen, sagte Landesfachbereichsleiter Arnold Püschel am Dienstag in Stuttgart.

Bisher seien mehr als 3500 von 20.000 Beschäftigten im Südwesten im Ausstand. Seit Beginn der unbefristeten Aktionen am 8. Juni habe sich die Beteiligung damit verdreifacht. Zudem arbeiten den Angaben zufolge etwa 4000 bis 5000 Beamte in Baden-Württemberg, die aber nicht an dem Streik teilnehmen dürfen. In dem Konflikt geht es um die Arbeitsbedingungen von bundesweit rund 140 000 Beschäftigten.