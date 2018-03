Berlin/Stuttgart. Die Streiks an den Schleusen in der kommenden Woche werden vertagt. Die für Montag im Südwesten geplanten Arbeitsniederlegungen seien aber nicht mehr zu verhindern, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Samstag. Grund für den Kurswechsel sind neue Gespräche im Tarifstreit mit mehreren Bundesministerien.

In Baden-Württemberg sollen die Arbeiter am Montag an den Schleusen am Neckar sowie an der Schleuse in Iffezheim am Rhein wieder die Arbeit niederlegen. Die Beschäftigten werden dann auch auf Versammlungen über die neuen Entwicklungen informiert. Weitere Streiks in der kommenden Woche sind dem Sprecher zufolge abgesagt.

Hintergrund der bundesweiten Aktionen ist der Umbau der Schifffahrtsverwaltung, dem nach Befürchtungen der Gewerkschaft bis zu 3000 der 12.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen könnten. Im Südwesten wären rund 1400 Beschäftigte betroffen. (lsw)