Karlsruhe. (dpa) Betrunken und im Affekt hat ein 19 Jahre alter Mann seinen Vater mit zwei Messerstichen umgebracht. Am Freitag hat ihn das Landgericht Karlsruhe dafür zu einer Jugendhaftstrafe von vier Jahren ohne Bewährung verurteilt. "Eine Bewährungsstrafe wäre hier völlig abwegig", sagte der Richter. "Sie müssen mit der Bürde und der Last leben, ihren eigenen Vater umgebracht zu haben." Das Urteil für die Tat vom Oktober in Bretten lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Das Strafmaß übersteigt die Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf eine Haftzeit von drei Jahren ohne Bewährung plädiert hatte.