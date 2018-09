Teningen/Karlsruhe. (dpa/lsw) Neue Regengüsse und ihre Folgen schränken den Bahn- und Schiffsverkehr im Südwesten wohl länger ein. Regenwasser hat laut Bahn in der Nacht zum Donnerstag eine Unterführung in Teningen im Kreis Emmendingen geflutet. Geröll auf den Schienen in Bretten im Kreis Karlsruhe löste eine längere Sperrung aus. Züge konnten zunächst in Teningen-Mundingen nicht mehr halten. Der Feuerwehreinsatz dauerte nach Angaben eines Bahnsprechers wegen des anhaltenden Regens an. Die Strecke zwischen Bretten und Maulbronn (Enzkreis) bleibt demnach länger gesperrt.

Starkregen mit Gewittern soll in den kommenden Tagen zu neuen Hochwasserwellen auf dem Rhein führen. Die Schifffahrt bleibt nach Prognosen der Vorhersagezentrale in Karlsruhe zumindest bis zum Wochenende gesperrt. Es könne zu einem deutlichen Anstieg der Wasserstände kommen, auch in den Zuflüssen zum Bodensee. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen zwei Monaten war die Schifffahrt auf dem Rhein wegen der Gefahr hoher Wellen zum Erliegen gekommen.