Von Brigitte Fritz-Kador

"Da tun sich Abgründe auf", "Es wird immer schlimmer und immer mehr", "Wahnsinn, was da jetzt geht" oder "Die haben ja keine Ahnung, was da gemacht wird!" Das sind Zitate aus einer Pressekonferenz der Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn zu ihrem neuesten Projekt "Richtiger und sicherer Umgang mit dem Internet". Und da ist man dann auch gleich beim "Cybermobbing" und all den unschönen bis kriminellen Begleiterscheinungen des Internets, zu denen sich hier der Kreis versammelt hat. Das Präventivteam der Polizei, Projektbegleitern und die Schulleiter von Robert-Maier-Gymnasium, Hermann-Greiner-Realschule und Elly-Heuss-Knapp-Schule, die bereits am Pilotprojekt teilgenommen habe, sitzen hier an einem Tisch.

Das Förderprojekt soll Kindern und Jugendliche speziell über Risiken im Netz aufklären und präventiv gegen Straftaten und Gewalt wirken. Die Sozialstiftung der Kreissparkasse (KSK) hat dafür zunächst 30.000 Euro bereitgestellt, ist aber offenkundig willens, hier keine Linie zu ziehen, sondern dem Interesse angepasst zu agieren und zu spendieren. "Wir wollen Kindern helfen, sich sicher im Netz zu bewegen und sich zu mündigen Mediennutzern zu entwickeln", sagt KSK-Vorstand Ralf Peter Beitner und betont dabei, dass dieses Projekt aus sich heraus und als Angebot bei der Stiftung entstanden ist.

Darunter zu verstehen ist ein umfangreiches Schulungsangebot für die Klassenstufen fünf bis sechs für Schüler, Eltern und Lehrer. Auf dem Stundenplan stehen soll unter anderem Themen wie Online-Communities, Selbstdarstellung im Internet (beispielsweise auf Youtube oder Facebook), Mobbing und Cybermobbing, Schutz der Privatsphäre, Datenschutz oder Abzockerfallen. In Workshops ohne Frontalunterricht sollen die Schüler fit gemacht werden. Als Referenten stellt die Polizeidirektion Heilbronn ihre Spezialisten aus dem Präventivteam zu Verfügung.

Sie sind schon länger an der Thematik dran, wissen, was da läuft, und stellen fest, dass Mobbing und Cybermobbing immer mehr zunehmen. Mehr als 30 Prozent aller Schüler in der Bundesrepublik seien bereits von Cybermobbing betroffen, das sind rund 700.000 Kinder und Jugendliche. "Normales Mobbing" im Schulalltag gehe damit meist Hand in Hand. Erschreckend sei die Ahnungslosigkeit vieler Kinder über das, was sie da anderen und sich antun und über die unauslöschlichen Folgen davon. Die Ursachen lägen in Rassismus, Neid, Selbstzweifeln, Versagensängsten. Und da seien die Eltern gefordert.

Ihnen wird weder von der Seite der Polizei noch von den Lehrern ein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. Sie seien oft ahnungslos, desinteressiert oder glaubten, Verbote würden genügen - und sie seien viel zu selten bereit, sich bei Elternabenden der Schulen oder der Polizei zu informieren. Es sei erschreckend, wie wenig Ethik und Empathie heute bei den Kindern entwickelt seien. Sie agierten oft ohne Verantwortung und ohne Korrektiv durch das Elternhaus.

Gerade bei den Fünft- und Sechstklässlern sei die Szenerie noch uneinheitlich: Es gäbe noch viele Kinder, die relativ ahnungslos sind, aber das ändere sich immer mehr.

"Wir schauen nicht ins Kinderzimmer, das ist allein Aufgabe der Eltern", sagt auch Oberstudiendirektorin Angela Droste, Schulleiterin am Robert-Mayer-Gymnasium, die außerdem darauf verweist, dass solche Projekte wegen der Kürzungen des Kultusministeriums an Deputaten und Stunden immer schwerer zu verwirklichen sind.

So bleibt also die Schule als Ansatzpunkt, und die Lehrer müssen ran - an die Kinder und die Eltern und an die eigene Medienkompetenz, um die Kinder zu überzeugen. Für sie werden deshalb ebenfalls entsprechende Schulungen auch durch die Polizei angeboten.

Doch auch diese könnte mit mehr Personal auch noch mehr machen, sagt Roland Eisele, Leiter der Polizeidirektion Heilbronn.

Das Fazit aus den Erfahrungen der Polizei, was Eltern tun können, wird allerdings allein mit noch so gutem Willen und noch so viel Geld von Stiftungen nicht zu erreichen sein: Den Kindern den Rücken stärken, sie mit Zuneigung, Zuwendung und Zärtlichkeit stärken. Bei den Schulen hofft man auf wenigstens zehn Teilnehmer.

Info: Weitere Infos zu dem Projekt unter www.sicher-at.net. Für die Teilnahme und die Förderung der Sozialstiftung können sich interessierte Schulen bei der Stiftung bewerben. Ansprechpartner ist Thomas Hovemann (Telefon 07131 / 638 101113).