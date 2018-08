Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Ab Mittwoch kommender Woche treffen in Heidelberg die Umweltminister der Länder mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zusammen. Zentrales Thema: der Hochwasserschutz. Südwest-Umweltminister Franz Untersteller (57, Foto: dpa) spricht vorab im RNZ-Interview über den Hochwasserschutz im Land und warum er mehr Geld von den Bürgern und vom Bund bekommen möchte.

Herr Untersteller, Hochwasser gelten als die Ereignisse, bei denen sich Politiker als Krisenmanager beweisen können. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit dieser Naturgewalt gemacht?



Nein, ich habe furchtbar Glück gehabt. Ende Mai, Anfang Juni letzten Jahres hatten wir in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen katastrophale Hochwässer mit Schäden von bis zu sieben Milliarden Euro. Baden-Württemberg hatte mehr als Glück, weil die Wetterfront an der Wasserscheide hängen geblieben ist. Die Schäden hielten sich in Grenzen. Aber niemand weiß, ob es in den nächsten Jahren auch so ist. Deswegen ist es richtig, dass wir die Aktivitäten im Hochwasserschutz intensiviert haben.

Sind die Mittel im Land denn schon angekommen, wurde gebaut?



Wir stellen mittlerweile doppelt so viel Geld für Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung wie unsere Vorgängerregierung. Aber die kommenden Jahre werden wir noch mehr Mittel brauchen. Ein Beispiel: Das größte Projekt, das wir in Baden-Württemberg haben, ist das "Integrierte Rheinprogramm". Das sind 13 Rückhalteräume, die bis 2028 realisiert werden sollen. Das Rückhaltevolumen beträgt 165 Millionen Kubikmeter insgesamt. Drei Stück sind mittlerweile umgesetzt, einige sind im Bau. Aber etliche sind noch im Planungs- und Genehmigungsstadium. Dann werden weitere Mittel gebraucht, insgesamt für das IRP 1,2 Milliarden Euro.

Sind auch am Neckar weitere Maßnahmen geplant?



An allen großen Flüssen in Baden-Württemberg gibt es die nächsten Jahre Projekte in Sachen Hochwasserschutz. Am Neckar haben wir schon eine Reihe von Schutzmaßnahmen, doch einige sind in die Jahre gekommen, müssen saniert werden. Eine KIT-Studie hat ergeben: Zum Erhalt der bestehenden Einrichtungen brauchen wir in den kommenden zehn Jahren 500 Millionen Euro.

Mittel wollen Sie aus der Erhöhung des Wasserpfennigs ziehen.



Die Gelder sollen zweckgebunden für den Hochwasserschutz zur Verfügung stehen, dafür brauchen wir eine moderate Anhebung. Legen wir zugrunde, dass der Durchschnittsbürger 34 Kubikmeter pro Jahr an Wasser verbraucht, dann wollen wir einen zusätzlichen Beitrag von 1,20 Euro im Jahr. Zehn Cent pro Kopf und Monat. Das ist gut angelegtes Geld, wenn damit Schäden in Milliardenhöhe verhindert werden.

Muss auch der Bund Fördermittel erhöhen?



In der Folge der Hochwässer im vergangenen Jahr hat man sich zusammengesetzt und gesagt: Wir brauchen den Bund stärker mit an Bord. Der Bund hat zugesagt, sich zu beteiligen. In den kommenden Wochen wird vorgelegt, welchen finanziellen Beitrag er leisten möchte.

Was erwarten die Länder?



Wir haben uns auf eine prioritäre Liste von Hochwasserschutzprojekten geeinigt. Das Volumen beträgt rund 5,4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren, die notwendig wären. Ein Kostenanteil von 70 Prozent des Bundes ist derzeit in der Diskussion, er müsste also etwa 3,5 Milliarden Euro bringen. Geredet wird auf Bundesebene aber nur von 1,2 Milliarden. Ohne den Diskussionen in Heidelberg vorgreifen zu wollen: Ich glaube, dass alle Kollegen aus den Ländern und Stadtstaaten sich einig sind, dass das auf keinen Fall ausreicht. Da muss die Bundesumweltministerin Hendricks sich mit dem Finanzminister noch einmal zusammensetzen.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im vergangenen Jahr wurde die Prüfung einer verbindlichen Elementarschadensversicherung angestoßen. Was ist der Stand?



Das wird wieder Thema der Beratungen sein. Auch die Justizministerkonferenz setzt sich damit auseinander, weil wir von schwierigen rechtlichen Fragen reden. Nicht überall haben wir das Glück wie in Baden-Württemberg, dass mehr als 90 Prozent der Haushalte eine Versicherung haben noch aus Zeiten, als der Hochwasserschutz verpflichtend war. Andere Länder haben Versicherungsquoten von unter 30 Prozent. Es bedeutet eine massive Umstellung, aber es ist sinnvoll: Wir müssen über Versicherungslösungen nachdenken, anstatt jedes Mal, wenn ein solches Hochwasser auftritt, nach der öffentlichen Hand, also dem Steuerzahler, zu rufen.