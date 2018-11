Das ehemalige C&A-Kaufhaus gehört bald der Vergangenheit an - es wird abgerissen. In dem neuen Gebäudekomplex gibt es Wohnungen, Lokale, Praxen und Kinos.

Von Brigitte Fritz-Kador

Fast auf den Tag genau - 50 Jahre nach der groß gefeierten Eröffnung - wurde bekannt, dass das C&A-Gebäude am Neckar bald Vergangenheit sein wird. Überraschend war das nicht, nachdem C&A am Klosterhof einen noch zentraleren Standort gefunden hatte, wurde mit dem "Aus" am Neckarufer gerechnet. Seit gut eineinhalb Jahren ist die Filiale geschlossen. In diesen Tagen wird der Bau an der Friedrich-Ebert-Brücke nun abgerissen, "innerlich ausgeschlachtet" ist er schon fast ganz.

Das Haus, zwar keine architektonische Perle, war dennoch ansehnlich und der hier nun zu errichtende Neubau entspricht vom Korpus, den Dimensionen und der Lage her dem Gewohnten. Der Entwurf mit seiner starken horizontalen Prägung ist nicht schlecht, aber auch nicht "umwerfend", man sieht durchaus, dass das Grundstück maximal ausgenutzt wird. Und eine künstlerisch gestaltete Fassade macht ein Gebäude noch nicht zu einem "architektonischen Glanzlicht" - eine Vokabel, die derzeit sehr oft in Heilbronn gebraucht wird. Dennoch wird der Neubau an dieser Stelle, quasi an der Pforte zur Innenstadt, mit einem Zugewinn an Stadtqualität punkten.

Der Investor, Kruck und Partner Heilbronn, hatte bereits im März die Zustimmung dazu bekommen, als der Gemeinderat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren beschlossen und dem Entwurf zum Bebauungsplan zustimmte. In der letzten Gemeinderatssitzung fiel der Satzungsbeschluss dazu wieder einstimmig, ohne Einwände und mit der abgesegneten Begründung der Verwaltung, dass die im Vorhaben vorhergesehene Nutzung "innenstadttypisch" sei und sich in die Nutzungsstruktur der Stadt einfüge "insbesondere das vorgesehene gastronomische Angebot (vor allem zum Neckar hin) werde zur Attraktivierung der Stadt beitragen und entspräche den Entwicklungszielen der "Stadt am Fluss".

In dem Komplex sollen neben fünf verschiedenen Gastronomien auch Handel, Arztpraxen etc. an die über 50 Wohnungen (inklusive exklusiver Penthäuser) ihren Platz finden und das Arthauskino wird von der Allee hierher umziehen. Mit 89 Plätzen gilt das Parkplatzangebot als ausreichend. Für die Außenbewirtschaftung werde es Sondergenehmigungen geben. Das benachbarte Fleischhaus soll vom Neubau ebenso profitieren.

Anfänglich wurde als Investitionssumme 30 Millionen Euro und als Fertigstellungstermin Anfang 2015 genannt, jetzt sollen es eher 40 Millionen und als Fertigstellungsdatum das Jahresende sein. Ein Musterbeispiel dafür, wie schnell in Heilbronn größere Bauvorhaben durchgezogen werden können, ist das Vorhaben allemal: Der Investor hatte Ende Januar die ersten Anträge an die Stadt gestellt, jetzt hat er grünes Licht und kann starten.