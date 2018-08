Erst am Bodensee, dann im Bund

Stuttgart/Konstanz. (lsw) Vor der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern am Freitag in Konstanz fordert Stuttgarts Ressortchef Franz Untersteller (Grüne) ein Votum gegen die umstrittene Gasfördermethode Fracking. Vom Bodensee müsse ein klares Signal gegen die Förderung von Schiefergas aus tiefen Gesteinsschichten ausgehen, sagte der Grünen-Politiker. Das Risiko für die Umwelt sei schlicht einfach zu groß. Es gebe zu viele offene Fragen, um etwa die Trinkwasservorkommen am Bodensee nicht zu gefährden.

Untersteller betonte, dass im Südwesten 4,5 Millionen Menschen mit Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt werden. Dies dürfe nicht gefährdet werden. Notwendig seien aber bundeseinheitliche Regelungen. Die unkonventionellen Gasvorkommen in Deutschland hielten sich allen Gutachten zufolge "in überschaubaren Grenzen", sagte Untersteller. Auch die Ukraine-Krise ändere an seiner ablehnenden Haltung nichts.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und die Ressortchefs der Länder kommen am Freitag in Konstanz zusammen. Auch Hendricks hatte Fracking zuletzt als "falsche Antwort auf die Energiefrage" bezeichnet und für ein Verbot plädiert.

Bayerns Ressortchef Marcel Huber (CSU) baut ebenfalls auf "ein klares politisches Signal" gegen Fracking. Der Schutz des Grund- und Trinkwassers habe höchste Priorität. "Das Einbringen giftiger Substanzen ist eine erhebliche Gefahr für die Wasserqualität."