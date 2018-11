(end) Nach dem Brand an der Lobenhausener Mühle im August vergangenen Jahres kann das zwischengelagerte Löschwasser mit Beginn der Wachstumsphase im Frühjahr in der Landwirtschaft ausgebracht werden. Ebenso beginnt die Aufzucht für den Wiederaufbau der Fischpopulation im betroffenen Teil der Jagst. Das hat das Landratsamt Schwäbisch Hall jetzt mitgeteilt.

In der Nacht auf den 23. August 2015 stand das Düngemittellager der Lobenhausener Mühle bei Kirchberg an der Jagst in Flammen. Schon während des Brandes wurde anfallendes Löschwasser kontinuierlich zur Kläranlage der Stadt Crailsheim abgefahren und dort in einem Auffangbecken zwischengelagert. Durch den hohen Gehalt an düngewirksamen Verbindungen, wie Ammonium- und Nitratstickstoff, war es naheliegend, das Löschwasser landwirtschaftlich zu verwerten. Allerdings entstanden auch umweltbelastende polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese Stoffe waren in einer Konzentration im Löschwasser zu finden, die eine direkte Ausbringung auf Ackerböden nicht erlaubte. Auf Initiative des Landratsamtes Schwäbisch Hall wurde eine mobile Aktivkohlefilteranlage zur Behandlung des zwischengelagerten Löschwassers eingesetzt. Die Filteranlage ging Ende November 2015 in Betrieb. Rund 900 Kubikmeter Lösch- und Reinigungswasser konnten so von PAK nahezu befreit werden.

Sobald im Frühjahr die Wachstumsphase beginnt und der Dünger von den Pflanzen aufgenommen werden kann, erfolgt die Ausbringung in einer zehnfachen Verdünnung mit Gülle. Nach Mitteilung des Landratsamts sind 20 landwirtschaftliche Betriebe beteiligt. Das Landwirtschaftsamt überwacht die Ausbringung, um einer Überdüngung der Böden vorzubeugen.

Die Möglichkeit, das Löschwasser nach und nach dem normal anfallenden Abwasser zuzugeben und im regulären Betrieb der Kläranlage zu behandeln, wurde verworfen. Die überschlägige Berechnung hatte ergeben, dass es wegen der hohen Belastung des Löschwassers mit Düngemitteln rund vier Jahre gedauert hätte, das Havariebecken leer zu bekommen. Auch bei der Wiederherstellung der Artenvielfalt in der Jagst geht es voran. Unter Federführung der Fischereiforschungsstelle Langenargen wird nun Laich der Nase aus unbelasteten Bereichen der Jagst entnommen. Nach der Aufzucht werden die Fische dann in den geschädigten Bereichen der Jagst wieder ausgesetzt. Im Juni ist die Umsiedlung von Fischen in diese Abschnitte der Jagst geplant. Durch Abfischen werden die hierzu erforderlichen Tiere aus dem Unterlauf der Jagst entnommen.

Landrat Gerhard Bauer zeigt sich zuversichtlich, dass nach diesem ökologischen Großschaden mit einem verheerenden Fischsterben die beeinträchtigten Abschnitte der Jagst erfolgreich wiederbelebt werden können. "Die natürlichen Nahrungsgrundlagen für Fische sind nach wie vor vorhanden. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir die Ökologie des Flusses langfristig verbessern können".