Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wochenlang stand der Streit um die Ausrichtung der Haushaltspolitik der Landesregierung im Fokus. Wer wann und wie am besten den Weg zur Nullverschuldung weist - das schien die Frage zu sein, die die Politik und das ganze Land am meisten bewegt. Vergangene Woche dann einigten sich Grün und Rot, 2016 erstmals seit 2012 wieder einen Etat ohne neue Kredite hinzulegen. Die Regierung will im Wahljahr auf diesem als zentral erachteten Feld keine offene Flanke bieten.

Offenbar bewegen die Baden-Württemberger aber ganz andere Themen. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Erhebung von TNS Infratest für die Grünen hervor, die auf deren jüngster Fraktionssitzung präsentiert worden ist. Danach erachten die Bürger die Schul- und Verkehrspolitik als die drängendsten Probleme. Die repräsentative Erhebung ist bereits im April durchgeführt worden - kurz vor der Europawahl und deutlich vor dem Vorziehen der zunächst erst für 2020 geplanten Rückkehr zu ausgeglichenen Jahresetats.

Bei der möglichen Nennung von bis zu drei Problemfeldern setzten die Befragten die Schulpolitik mit 38 Prozent als Top-Thema. 30 Prozent zählen den Verkehr - wo die Debatte um nicht abgerufene Bundesmittel für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatte - zu einem der wichtigsten Probleme. Auf Rang drei landet mit 23 Prozent die Energiewende. Es folgen mit jeweils zwölf Prozent der Arbeitsmarkt und der Umwelt- und Naturschutz. Dagegen halten lediglich fünf Prozent die Haushaltslage für ein vordringliches Problem - das scheinbare Top-Thema ist für die Bürger im Mutterland der oft zitierten schwäbischen Hausfrau wider Erwarten nur eines unter ferner liefen.

Trotz ausgemachter Problemlagen ist eine Mehrheit von 56 Prozent mit der Arbeit von Grün-Rot in Stuttgart grundsätzlich zufrieden. Das ist ein vergleichsweise guter Wert. So kam die CSU-Alleinregierung in Bayern bei einer ähnlichen Erhebung im Januar 2014 zwar auf sensationelle 72 Prozent (was ihr bei der Europawahl im Mai allerdings wenig genutzt hat), die SPD-CDU-Koalition in Berlin dagegen im Mai 2014 auf den bundesweit schlechtesten Wert von 25 Prozent.

Deutlich besser als Grün-Rot schneidet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ab: Mit seiner Arbeit sind 68 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. Dass die Regierungschefs besser abschneiden als die Koalitionen, die sie tragen, ist die Regel. Beliebter als Kretschmann waren indes nur noch Bayerns - seit der Europawahl angeschlagener - CSU-Chef Horst Seehofer (76 Prozent), die saarländische CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (75 Prozent) und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD, 69 Prozent).

Die Politikforscher wollten auch wissen, welche Partei den Wählern in Baden-Württemberg derzeit "am sympathischsten" sei. Das ist zwar nicht direkt vergleichbar mit der Sonntagsfrage, lässt aber dennoch Rückschlüsse auf die Kräfteverhältnisse im Land zu. Bei der Sympathiefrage kommen die Christdemokraten auf 45, die Grünen auf 24, die Genossen auf 19 und die Linken auf fünf Prozent. Bei der FDP reicht es nur für drei Sympathiepunkte.