Köln/Stuttgart. Die Menschen im Südwesten gehören zu den glücklichsten Deutschen. Das geht aus einer aktuellen ARD-Erhebung hervor. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind die Menschen bundesweit am zufriedensten. Am unzufriedensten sind die Bewohner von Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Deutschlandweit ergab die Studie, dass fast 60 Prozent der Bürger sehr zufrieden mit ihrem Leben sind. Nur weniger als fünf Prozent sind mit ihrem Leben gegenwärtig wirklich unzufrieden. Eine vor zwei Wochen veröffentlichte Umfrage der Deutschen Post hatte noch ergeben, dass Baden-Württemberg bei der Zufriedenheit im Mittelfeld rangiert. (dpa)