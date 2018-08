Von Roland Muschel und Wilhelm Hölkemeier

Stuttgart. Es ist ein besonderer Ortstermin in der Villa Reitzenstein. Der ehemalige Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) trifft sich im Amtssitz des amtierenden Landeschefs, Winfried Kretschmann, für ein Interview.

Herr Ministerpräsident Kretschmann, Herr Ministerpräsident Teufel, was ist für Sie typisch Schwäbisch, was typisch Badisch?

Kretschmann: Die Schwaben sind "Hälinge", das heißt sie tragen ihre Gütesiegel nicht auf der Stirn und sind zurückhaltend. Das macht sie aus: Dass sie im Erfolg bescheiden bleiben. Die Badener sind etwas mehr gradá †raus. Was sie mehr unterscheidet, ist die zweite Lautverschiebung: Die Schwaben gehen nach dem Schaffe hoim und die Badener nach dem Schaffe hom.

Teufel: Ich selbst bin weder Württemberger noch Badener, sondern Schwabe und Alemanne, zwei Begriffe, die inhaltlich identisch sind. Ich stamme aus dem alemannischen Süden, der bis 1803 vorderösterreichisch war wie Freiburg, Konstanz, Oberschwaben und das Allgäu. Daneben gab es das Königreich Württemberg und die Markgrafschaft Baden und über 200 selbstständige Fürstentümer, Grafschaften, Reichsstädte und Klöster.

Kann Politik aktiv etwas dafür tun, um den Menschen Heimat zu geben?

Kretschmann: Die Menschen fühlen sich in ihrer Region beheimatet. So ein Gefühl kann man nicht von oben verpassen. Aber es gibt ja so was wie Heimattage, wo man regionale Identitäten auch pflegt. Und dass sich die Leute als Baden-Württemberger fühlen, liegt auch daran, dass das Land heute in ganz Europa als innovationsstarke Region ein Begriff ist.

Teufel: Das Regionalbewusstsein ist da. Aber das Land hat sicher die Aufgabe, ein Baden-Württemberg-Bewusstsein zu fördern. In den letzten 60 Jahren ist das ja auch schon gut gelungen.

Wie wichtig ist Heimat?

Teufel: "Rühmliche Heimat" hat schon Friedrich Hölderlin gesagt. Dem kann ich nur zustimmen: Jeder Mensch braucht Heimat. Ein Ort, eine Landschaft, wo er verwurzelt ist. Wichtig ist aber auch die Horizonterweiterung. Heimatverbunden und weltoffen zugleich, das gilt für den baden-württembergischen Mittelständler wie für den Normalbürger.

Gibt es einen bestimmten Ort, der für Sie Heimat ausmacht?

Teufel: Da gibt es viele Plätze, das Ulmer Münster genauso wie das Freiburger Münster. Das sind für mich grandiose Klosterbauten wie in Ochsenhausen und Neresheim, Maulbronn und St. Peter und die Täler und Berge, die großartigen Landschaften. Der Bodensee, der Schwarzwald, die Schwäbische Alb. Ich komme ins Schwärmen, wenn ich an dieses Land denke.

Kretschmann: Zuhause fühle ich mich, wenn ich auf der Schwäbischen Alb mit ihrem freundlichen Jura wandere. Ein zweiter Bezugspunkt, wo ich mich beheimatet fühle, ist die barocke Kulturlandschaft von Oberschwaben, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann Herrn Teufel nur zustimmen: Wichtig ist, dass wir Weltbürger sind, offen für Neues. Wenn ich Hannah Arendt lese, fühle ich mich auch beheimatet.

Teufel: Am Schönsten hat Hermann Hesse formuliert, was wir beide versucht haben, in unseren Worte zu sagen: "Meine alemannische Heimat hat viele Täler mit Ecken, Kanten und Winkeln. Aber jedes Tal ist offen zur Welt hin."

Herr Teufel, Sie haben in den 80er Jahren vieles fusioniert, Banken, Rundfunkanstalten, Energieversorger. Wie war Ihre Erfahrung mit dem Zusammenführen von Badischem und Württembergischem?

Da gab es natürlich Widerstände. Strukturen bilden sich ja in langer Zeit. Die Menschen können sich dann gar nichts anderes vorstellen. Es gab Bereiche, gerade bei den Sparkassen und Genossenschaften, in denen die Politik nicht mehr per Gesetz etwas vorschreiben konnte, wo ich viele Gespräche führen und schon dafür kämpfen musste, dass mir die Vorstände gestattet haben, mal auf einer Mitgliederversammlung mit meinen Argumenten vorzusprechen. Ich habe mich dann gestellt, weil es wichtig war, Kräfte zu bündeln. Baden-Württemberg ist dann stark genug - für eine eigenständige Rundfunkanstalt, eine eigenständige Energieversorgung und eine eigenständige Landesbank. Wer etwas bewahren will, muss auch verändern. Sonst wären die Institutionen, die früher getrennt badisch oder württembergisch waren, heute ein Anhängsel von Frankfurt oder München.

Warum ist dieses Erfolgsmodell nie kopiert worden?

Kretschmann: Das ist in der Tat höchst erstaunlich. Aber ich bin mir sicher, dass es Nachahmer finden wird. Einige Bundesländer kommen an ihre Grenzen, im europäischen Kontext wird es für sie schwierig. Dabei kommt es nicht allein auf die Größe an, auch der Stadtstaat Hamburg gehört zu den Geberländern im Länderfinanzausgleich.

Teufel: Ich habe immer gesagt: Eine Länderneugliederung wäre dringendst notwendig - aber ich verschwende keine Minute meiner Arbeitszeit dafür. Die Länder, die aus eigener Kraft nicht überlebensfähig wären, können sich auf den Länderfinanzausgleich stützen. Der ist nicht wegzukriegen, weil die Zahl der Empfänger- größer ist als die der Zahlerländer. Damit stehen die Mehrheiten gegen Fusionen. Obwohl sie im Norden, Westen und im Osten angebracht wären.

Dieses Land hat offenbar Sehnsucht nach einem "Landesvater", eine Rolle, die auf Sie beide zu passen scheint.

Teufel: Manche würden vermutlich nicht als Landesvater bezeichnet werden wollen, weil sie das für etwas Altväterliches, Überholtes halten. Ich halte das für eine Auszeichnung, die keiner für sich in Anspruch nehmen kann, sondern die einem die Bürger zusprechen müssen. Wenn das die Menschen über einen sagen, halte ich das nicht für negativ, sondern für positiv.

Kretschmann: Herr Teufel hat das gut getroffen. Ich habe mich zuerst gegen den Begriff gewehrt, weil ich ihn tatsächlich für zu paternalistisch gehalten habe. Aber das habe ich jetzt aufgegeben. Ich nehme die Bezeichnung jetzt einfach an, weil ich davon ausgehe, dass die Menschen in so einer Krisensituation so etwas wie Besonnenheit wollen in der Politik, jemand, der nicht den sterilen Aufgeregtheiten der Tagespolitik hinterherrennt, sondern in längeren Horizonten denkt, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Wie ist Ihr Verhältnis zueinander?

Kretschmann: Ich habe Herrn Teufel aus der Opposition heraus begleitet, solange er Ministerpräsident war. Ich war sozusagen der demokratische Gegenpart. Aber es gehört auch zum Wesen der Demokratie, dass man aus Gegnerschaft keine Feindschaft macht. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir uns schon immer sehr eng verbunden fühlen, zum Beispiel beim Subsidiaritätsdenken. Wir sind beide in der katholischen Kirche engagiert. Das sind Dinge, die verbinden. Es wäre schlimm, wenn man zum politischen Gegner keine Brücken hätte. Erwin Teufels Satz "erst das Land, dann die Partei, dann die Person" habe ich oft zitiert.

Teufel: Was Demokraten miteinander verbindet, ist meiner Meinung nach größer als das, was sie trennt: Die Bejahung des Rechtsstaats, die Sorge um das Gemeinwohl. Da ich mich sehr intensiv mit der Geschichte des Dritten Reichs beschäftigt habe, habe ich immer gesagt: Politiker demokratischer Parteien müssen zueinander ein Verhältnis haben, dass in der Not der eine beim anderen übernachten kann. Natürlich gibt es unterschiedliche Rollen. Herr Kretschmann spricht heute freundlicher über mich als zu den Zeiten, als er mir als Oppositionspolitiker gegenüberstand. Und mir wäre ein CDU-Ministerpräsident natürlich lieber als ein grüner Ministerpräsident.

Herr Kretschmann, Sie haben lange für Schwarz-Grün gekämpft. Herr Teufel, Sie haben schon 1992 mit den Grünen Sondierungsgespräche geführt. Warum ist es nie zu Schwarz-Grün gekommen?

Kretschmann: Es lag schlichtweg nicht an mir. Ich habe 2005 mit dem damaligen CDU-Landeschef Günther Oettinger verhandelt, aber da hat sein Fraktionschef Stefan Mappus die Reißleine gezogen. Dann war das aus. Jetzt ist der Zug naus, wie man auf Schwäbisch sagt. Die Öffnung für neue Koalitionen muss man in guten Zeiten machen und nicht erst dann, wenn man keine anderen Optionen mehr hat. Das ist aber nicht mein Problem, sondern das der CDU. Ich bin ganz zufrieden damit, wie es jetzt ist. Das Klima ist gut, wir haben schon einiges auf den Weg gebracht. Und eine grün-rote Landesregierung zu führen, ist schließlich besser, als Juniorpartner der CDU zu sein.

Teufel: Für die CDU ist nicht aller Tage Abend, Herr Kretschmann. Sie ist die stärkste Fraktion im Landtag und hat in schwierigem Umfeld das Vertrauen von 39 Prozent der Bürgerinnen und Bürger erhalten. Über Koalitionen haben wir übrigens schon 1992 mit der SPD und den Grünen Sondierungsgespräche geführt. Wenn am Ende eine Koalition mit den Sozialdemokraten zustande kam, lag es an größerer inhaltlicher Übereinstimmung.

Zum 60. Geburtstag: Was wünschen Sie denn dem Land?

Teufel: Ich wünsche dem Land einen Blick in die Zukunft, der aufbaut auf dem, was es stark gemacht hat: Die Menschen, die mittelständische Wirtschaft, die Schulen und Hochschuleinrichtungen. Es ist eine sehr gute Kommunalpolitik und eine Werteordnung, die von vielen getragen wird. Wenn ich als Regierungschef unangenehme Zeiten hatte, habe ich mich immer daran aufgerichtet, wie engagiert die Baden-Württemberger sind. Die Bürger waren mir Motivation. Daher ist mir um die Zukunft des Landes nicht bange.

Kretschmann: Das kann ich eins zu eins unterschreiben.