Noch mindestens bis Donnerstag werden Pendler in Stuttgart aufgefordert, auf Bus und Bahn umzusteigen. Foto: Marijan Murat

Von Lena Müssigmann

Stuttgart. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) geht mit gutem Beispiel voran: Stuttgart hat zum ersten Mal den Feinstaubalarm ausgerufen, und der OB kommt zu Fuß ins Rathaus. Das tut er allerdings immer wieder einmal, wie ein Sprecher der Stadt sagt. "Heute hat es sich angeboten." Denn Autofahrer sind aufgerufen, ihren Wagen stehen zu lassen, doch viele Pendler sehen keine Alternative. Der Feinstaubalarm droht zur Luftnummer zu werden - verbindliche Verbote gibt es bisher nicht.

Hintergrund Feinstaubbelastung im Städtevergleich Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterteilt den Feinstaub "Particulate Matter" (PM) in zwei Größenklassen: PM2,5 und PM10. Für Partikel mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern (PM10) gilt europaweit seit 2005 ein Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Er darf nicht öfter als 35 Mal im Jahr [+] Lesen Sie mehr Feinstaubbelastung im Städtevergleich Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterteilt den Feinstaub "Particulate Matter" (PM) in zwei Größenklassen: PM2,5 und PM10. Für Partikel mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern (PM10) gilt europaweit seit 2005 ein Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Er darf nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten werden. Einige Städte laut Weltgesundheitsorganisation im Vergleich (PM10 pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt): > Delhi: 286 Mikrogramm (2010) > Karatschi: 273 Mikrogramm (2010) > Peking: 121 Mikrogramm (2011) > Mailand: 37 Mikrogramm (2011) > Rom: 32 Mikrogramm (2011) > Berlin: 24 Mikrogramm (2011) > Stuttgart: 21 Mikrogramm (2011)

Christian Deplewski parkt am Montag sein Auto vor der architektonischen Fakultät der Universität Stuttgart, wo er lehrt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre sein Weg nach Stuttgart aus dem Kreis Calw ein Albtraum, wie er sagt - stundenlang und mit mehreren Umstiegen. Sollte ein Fahrverbot kommen, wäre Deplewski knallhart: "Dann würde die Lehrveranstaltung ausfallen." Viele Autofahrer, die in der Stadt unterwegs sind, verweisen wie Deplewski auf zu lange Fahrzeiten mit der Bahn oder zu hohe Preise.

In der Bahn sind am Morgen nur schwer Neulinge zu finden. Karin Heck aus dem Stuttgarter Ortsteil Möhringen kommt häufiger mit der Bahn in die Stadt, kann die Abneigung gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln aber verstehen: "Die Preise sind schon sehr deftig", sagt sie. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat zum Jahreswechsel die Ticketpreise um 2,5 Prozent erhöht. "Da hätte man einen anderen Weg gehen können", sagt auch der Pendler Hermann Schuh aus Tübingen.

Wer von den 225 000 Berufspendlern in Stuttgart das Auto am Stadtrand, zum Beispiel im Park-and-Ride-Parkhaus Degerloch, stehen lässt, macht das meist schon lange und aus Überzeugung. "Mit dem Auto durch Stuttgart durchzufahren - Feinstaub hin oder her - macht keinen Spaß", sagt Stefan Hartmann, der aus der Nähe von Reutlingen kommt und für seinen Weg ins Zentrum auf die U-Bahn umsteigt. Die ganze Strecke mit der Bahn zu fahren, dauere auch ihm jedoch zu lange.

An Tagen mit Feinstaubalarm macht die Bahn nach eigenen Angaben Platz für 21 000 weitere Fahrgäste, indem sie verlängerte Züge einsetzt. "Das ist der Beitrag, den wir leisten können", sagt ein Sprecher. Ob die ausgenutzt werden, erfasse das Unternehmen allerdings nicht. Sein persönlicher Eindruck auf dem Weg zu Arbeit: keineswegs mehr Fahrgäste als an anderen Montagen. Im Gegenteil: Große Einfallstraßen sind stark verstopft.

Eine der wenigen konkreten Zahlen zum ersten Feinstaubalarm liefert die Firma Apcoa Parking. In sechs ausgewählten zentralen Parkhäusern registriert sie 30 Prozent weniger Autos im Vergleich zum vorigen Montag. Ein Sprecher will aber nicht mutmaßen, wie sehr das auf den Feinstaubalarm oder aber auf die glatten Straßen am Morgen zurückzuführen ist.

Bei klirrender Kälte lässt es sich in Stuttgart gut durchatmen - noch. "Die frisch eingeflossene Polarluft wird sich relativ rasch eintrüben", sagt der Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Schon am Montag, erst recht im Lauf der Woche. Aufgrund der DWD-Vorhersage wird der Feinstaubalarm mindestens bis Donnerstag andauern. So lange erwarten die Meteorologen keinen ausreichenden Luftaustausch, der die Schadstoffe abtransportieren kann.