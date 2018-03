Von Brigitte Fritz-Kador

"Das Theater Heilbronn erhöht zum 1. Juni 2017 die Einstiegsgagen für künstlerisch Beschäftigte nach "Normalvertrag Bühne" (NV) auf 2300 Euro pro Monat. Damit liegt die Anfangsgage für junge Schauspieler am Theater Heilbronn deutlich über der tariflich vereinbarten Mindestgage von 1850 Euro an deutschen Theatern", heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters Heilbronn. Man habe auch schon in der Vergangenheit die Mindestgage überboten.

Vornam ist seit 2008 Intendant in Heilbronn, sein Vertrag wurde vor einigen Monaten vorzeitig verlängert, was nicht einstimmig geschah. Die Vertragsverlängerung ging mit einer Gehaltserhöhung einher, nach der der Intendant mehr verdient als der Oberbürgermeister. Der Vertrag enthält zudem Klauseln über Boni-Zahlungen für definierte Erfolgsvorgaben, ähnlich denen von Vorständen in Industrie und bei Banken. Führt ein Intendant gleichzeitig Regie, kann er diese im gut vierstelligen Eurobereich gesondert abrechnen. Manche Intendanten verzichten auf diese Honorare, wie es in Heilbronn gehandhabt wird, ist nicht bekannt. (bfk)

Der "Deutsche Bühnenverein" stellte bei seiner letztjährigen Tagung fest "mit Durchschnittsgagen, die bei darstellenden Künstlern zwischen 2700 und 3100 Euro brutto im Monat liegen, hält der Bühnenverein die Arbeitsbedingungen für darstellende Künstler in Stadt- und Staatstheatern sowie Landesbühnen weitgehend für zufriedenstellend". Er kommt aber auch zu dem Schluss: "Die Verdienstmöglichkeiten erleichtern die Entscheidung für einen Beruf am Theater nicht unbedingt, da sich die Vergütungen häufig am unteren Durchschnitt bewegen."

Selbstausbeutung auf der einen Seite und Gagen, die kaum das Überleben garantieren, gibt es schon lange. Öffentlich thematisiert wurde die Situation aber erst in der letzten Zeit, u.a. mit der Initiative von Schauspielern "art but fair".

Die finanzielle Situation von Schauspielern hat die Hans-Böckler-Stiftung der Gewerkschaft im letzten Jahr untersucht. Dabei kam u.a. zu Tage, dass 79 Prozent von ihnen ihre Gagen für unangemessen halten. Das Nettoeinkommen liegt bei 40 Prozent der Befragten unter 10.000 Euro pro Jahr. Unter anderem verweist die Studie darauf, dass "die prekäre Einkommenssituation" auch damit zusammenhängt, dass 70 Prozent der Musiker, Tänzer und Schauspieler unbezahlte Leistungen erbringen müssen. Vier von fünf Befragten rechnen angesichts der bescheidenen Vergütung in ihrer Branche mit Altersarmut.

Die Studie legt auch offen, dass 80 Prozent ihre Beschäftigungssituation als unsicher empfinden, u.a. auch wegen Werkverträgen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen 60 als gefährdet und ein Drittel hat Erfahrungen mit Vertragsbrüchen, Machtmissbrauch und Willkür. Fehlende Mitbestimmung bei der Arbeit kennen 25 Prozent, Mobbing 17 Prozent, sexuelle Belästigung fünf Prozent. Angesichts solcher Zahlen hält der Traumberuf "Schauspieler" der Realität nicht stand - und doch drängen unablässig und unverändert junge Leute in diesen Beruf.

Der Heilbronner Vorstoß, andere Bühnen haben ebenfalls ihre Gagen erhöht, ist nicht nur zu begrüßen, sondern auch nachvollziehbar. Dazu heißt es weiter: "Unser Theater hat sich in den letzten Jahren künstlerisch außergewöhnlich gut entwickelt, was auch entscheidend zu dem bemerkenswerten wirtschaftlichen Erfolg beigetragen hat." Intendant Vornam begründet die Gagenanhebung auch mit einer "sozialpolitisch nicht haltbaren Gehaltsungerechtigkeit" zwischen den künstlerisch Beschäftigten, die über den NV angestellt sind, und den Mitarbeitern, z.B. im Bereich Technik und Verwaltung, die über den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes laufen. Dieser Unterschied müsse zügig ausgeglichen werden, auch solle "der wesentliche Beitrag von Schauspielern und anderen künstlerisch Beschäftigten am Erfolg des Hauses angemessen gewürdigt werden". Die Gehaltserhöhungen seien auch wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten in Großstädten wichtig, es müsse aber auch für junge Talente wieder attraktiv werden, sich für mehr als nur eine Spielzeit an ein Theater zu verpflichten. Lehrjahre in der Provinz gehörten früher zum Berufsbild von erfolgreichen Schauspielern, von Heilbronn aus haben - als Anfänger - u.a. der spätere "Fassbinder-Star" Margit Carstensen und TV-Darsteller August Schmölzer Karriere gemacht.