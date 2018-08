Bretten/Pforzheim. (dpa/rl) Im Streit um unterschiedliche Darstellungen zum Tod einer hochschwangeren Frau will die Bürgerinitiative Rechbergklinik in Bretten ihre Vorwürfe gegen die Siloah-Klinik in Pforzheim nicht weiterverbreiten. Die Initiative hatte erklärt, dass die Klinik das Elternpaar fortgeschickt habe. Diese wies das entschieden zurück. Am Donnerstag sagte ein Sprecher der Bürgerinitiative, sie habe ihre Informationen von einer nicht näher genannten Quelle erhalten, die Vorgänge aber nicht selbst beobachtet. Die 41-jährige Frau starb vor einer Woche in Bretten bei der Entbindung ihres dritten Kindes. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.