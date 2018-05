Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Er presst die Lippen aufeinander, damit sie bloß nicht zucken. Er blinzelt in das Scheinwerferlicht über den Kameras und kneift die Augen kurz zu, sie sollen ja trocken bleiben. Haltung bewahren ist die oberste Devise, dabei ist dies Thomas Strobls schwerste Stunde: Der Landesvorsitzende der Südwest-CDU hat eben eine schwere Niederlage erlitten, die Parteibasis hat sich mehrheitlich gegen ihn gewandt. Der Sieger steht nur zwei knappe Meter neben ihm, mit einem feinen Lächeln um den Mund: Es ist Landtagspräsident Guido Wolf, der die Union als Spitzenkandidat in den kommenden Landtagswahlkampf führen wird.

Fünf Dutzend hauptamtliche Parteifunktionäre haben in den vergangenen Stunden die Stimmen ausgezählt. 34.467 gültige kamen zusammen, 19.261 davon entfielen auf Wolf. Nur 15.206 CDU-Mitglieder haben sich für Strobl entschieden. 55,9 zu 44,1 Prozent lautet das Endergebnis, grad genug, um nicht als glücklich knapper Sieg oder unglücklich knappe Niederlage empfunden werden zu können.

Strobl, in den sechs vorangegangenen Regionalkonferenzen oft nur zweiter Redner, weil es das Los so wollte, hat diesmal das erste Wort. "Es gibt keine Verletzungen, keine Gräben und keine Lager", sagt er tapfer, und dass er alles tun werde, damit das auch in Zukunft so bleibe. Haltung bewahren, den Unterstützern und Freunden danken und natürlich zu allererst der Ehefrau, der Tochter von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. "Ich danke dafür, dass ihr mich so lange so liebevoll getragen habt", sagt er, und fast will man vor lauter Rührung dann doch noch um die Haltung des Parteivorsitzenden fürchten. Dann aber bäumt sich Strobl nochmal kämpferisch auf: Es fordert die Union zur Geschlossenheit auf, "denn unser Gegner ist Grün-Rot", und außerdem gehe es um die Heimat, um Baden-Württemberg. Spricht' s und atmet sichtbar ganz tief durch.

"Nicht Triumph, aber Freude" verspürt indes Guido Wolf. Viele hätten einen Scherbenhaufen befürchtet, so wie damals im Mitgliederentscheid zwischen Günther Oettinger und Annette Schavan. Nichts davon diesmal: Er dankt dem Kontrahenten für dessen Fairness und verspricht, seinerseits Beispiel zu geben, damit die Partei geschlossen bleibt. Hernach bekommt der Sieger Blumen, tritt hinter dem Rednerpult hervor, winkt den Auszählern zu. Strobl stellt sich hinzu, man schüttelt sich die Hand. Der Sieger lächelt, der Unterlegene nicht.

Die Beteiligung an dem Basisvotum ist enttäuschend gering, man hätte sie nach oben treiben können, "wenn wir gestritten hätten", erklärt Wolf, "aber der Preis war uns zu hoch." Es ging ja auch noch nicht um den Job des Regierungschefs wie damals bei Oettinger und Schavan. Und beide Kandidaten sind sich nicht nur ähnlich, weil sie Schwaben sind oder einer eine silbermetallicfarbene Krawatte trägt und der andere eine in Blaumetallic. Auch ihre Reden waren inhaltlich häufig gleichlautend und austauschbar. Warum, wird Wolf gefragt, hat er wohl gewonnen? So schnell traue er sich keine abschließende Analyse zu, antwortet er und lässt offen, ob er sie jemals geben kann.

Thomas Strobl verfolgt die letzten Minuten nicht mehr auf der Bühne, sondern auf einen Tisch gelehnt dicht am Ausgang. Es gäbe viele Fragen an den Chef der mächtigen Südwest-CDU: Wie stark seine Beschädigung als Parteichef denn empfunden wird, welche Auswirkungen die Niederlage beim Bundesparteitag kommende Woche haben könnte und ob er als Chef der Landesgruppe im Bundestag noch die notwendige Autorität genießt.

Aber Strobl schüttelt den Kopf. Er hat nach dem Mappus-Debakel die verstörte Union neu aufgestellt, doch die hat ihm soeben die Belohnung versagt. Jetzt ist er selbst verstört. Der 54-Jährige greift nach der Hand seiner Frau, zieht sie zur Tür. "Ein andermal", bescheidet er den Frager mit milder Stimme, "diesmal nicht."