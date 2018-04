Stuttgart. (dpa-lsw) Die vom Land Baden-Württemberg ausgeschriebenen Stipendien für syrische Flüchtlinge stoßen im zweiten Jahr in Folge auf großes Interesse. Es gebe sieben Mal mehr Bewerber als Plätze, teilte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) nach Ende der diesjährigen Bewerbungsfrist am Dienstag in Stuttgart mit. Für die insgesamt 55 Stipendienplätze hätten sich dieses Jahr 355 Flüchtlinge beworben. Die Bewerberzahl sei damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel gestiegen. In der ersten Runde im Jahr 2015 hatte es laut Ministerium 283 Bewerber für 50 Stipendien gegeben. Dies zeige die Bedeutung des Programmes, sagte Bauer. Es liege im Interesse Deutschlands, qualifizierte Flüchtlinge an die hiesigen Hochschulen zu bringen.