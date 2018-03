Stuttgart. (dpa-/sw) Heikle Mission: Das Badische Landesmuseum hat am Freitag in Athen eine antike Marmorskulptur und eine Schale an Griechenland zurückgegeben. «Mit dieser Geste wollen wir zeigen, dass uns der Dialog zwischen Menschen wichtiger ist als der Besitz von Objekten», erklärte der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Jürgen Walter (Grüne) nach Angaben eines Sprechers in Stuttgart. Nichts sei für das erfolgreiche Zusammenwachsen Europas wichtiger als die kulturelle Begegnung. «Nur wer sich versteht, kann sich gegenseitig respektieren und mögen.» Für die Rückgabe an das Nationalmuseum gebe es keinerlei rechtlichen Zwänge.

Die beiden Gegenstände stammen aus Raubgrabungen und waren in den 1970er Jahren nach Deutschland gelangt und befanden sich bislang im Besitz des Badischen Landesmuseums. Es hatte die Objekte 1975 im Kunsthandel gekauft. Deshalb wurde das Museum in der Vergangenheit von den griechischen Antikbehörden heftig kritisiert. Die Skulptur und die Griffschale wurden dann in der ein Jahr später präsentierten Ausstellung «Kunst der Kykladen» in Karlsruhe gezeigt.

Die Kunstwerke stammen aus der vor-homerischen Kulturepoche, wie das Ministerium weiter mitteilte. Die Idole aus der Kykladenkultur symbolisierten die Geburtsstunde Europas. Die etwa 89 Zentimeter hohe Marmorskulptur wird auf 2700 bis 2300 vor Christus datiert. Die Griffschale aus Chloritschiefer stammt aus der Zeit 2700 bis 2400 vor Christus. Anlässlich der Rückgabe wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Museen unterzeichnet.