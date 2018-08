Stuttgart/Berlin. (lsw) Im Vergleich der Bundesländer hat Baden-Württemberg im Jahr 2013 am meisten neue Schulden aufgenommen. Das geht aus einer Übersicht des Bundesfinanzministeriums hervor, die der dpa vorliegt. Die Nettokreditaufnahme der grün-roten Landesregierung betrug unterm Strich 1,78 Milliarden Euro. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit einer Nettokreditaufnahme von 979,4 beziehungsweise 545,7 Millionen Euro. Bayern tilgte am meisten Schulden, nämlich rund 1,66 Milliarden Euro. Zehn Bundesländer bauten Schulden ab, sechs bauten Schulden auf.

Ein Sprecher von Finanzminister Nils Schmid (SPD) schob den CDU-geführten Vorgängerregierungen die Verantwortung für die Finanzlage zu. "Die Folgen jahrzehntelanger Verschuldungspolitik kann man nicht über Nacht und auch nicht in zwei Jahren beseitigen", sagte er. "Wir haben bei Regierungsantritt eine Deckungslücke von 2,5 Milliarden Euro vorgefunden." Davon habe Grün-Rot bereits 1,3 Milliarden Euro dauerhaft eingespart. Der Sprecher bekräftigte die Forderung nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, dass Baden-Württemberg trotz unverändert guter Wirtschaftsdaten den Spitzenplatz bei der Neuverschuldung einnehme, sei eine Schande. CDU-Fraktionschef Peter Hauk meinte: "In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen ist es ein Zeichen kompletten Versagens, dass Baden-Württemberg doppelt so viele Schulden wie Nordrhein-Westfalen macht, obwohl Baden-Württemberg nur halb so viele Einwohner hat."