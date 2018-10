Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der Motorradunfälle in Baden- Württemberg ist deutlich gestiegen. Seit Jahresbeginn kamen auf den Straßen im Südwesten 27 Motorradfahrer ums Leben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der «Stuttgarter Nachrichten». Die Zahl der bei Unfällen getöteten Motorradfahrer habe sich damit fast verdoppelt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres gab es 14 Tote. Als Grund nannte das Ministerium den milden Winter und damit verbunden den vergleichsweise frühen Start in die Motorradsaison. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum Anfang Januar bis Ende April.

An diesem Sonntag (25. Mai) organisieren das Ministerium und die Polizei auf der Landesmesse Stuttgart einen landesweiten «Bikertag». Ziel ist, Motorradfahrer zu informieren und auf Unfallgefahren aufmerksam zu machen. Es werden rund 10 000 Besucher erwartet.