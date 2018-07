Stuttgart. (dpa-lsw) Das Bruttoinlandsprodukt Baden-Württembergs stieg in den ersten sechs Monaten um 2,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt auf Basis von Zahlen des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" mitteilte. Dabei rechneten die Statistiker Preisschwankungen bereits heraus. Wachstumsmotor waren demnach unter anderem der Fahrzeug- und Maschinenbau sowie das Baugewerbe.

"Mit 2,2 Prozent Wachstum liegt Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt und in der Spitzengruppe der Bundesländer", erklärte Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD). "Die Konjunkturaussichten für das zweite Halbjahr werden davon erschwert, dass sich die deutsche Wirtschaft derzeit auf einem unsicheren Wachstumskurs befindet." Die Krisen in Nahost, in der Ukraine und Russland erhöhen die außenwirtschaftliche Unsicherheit und die Wachstumsrisiken.