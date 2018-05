Stuttgart. (lsw) Für seine klare Haltung gegen die islamkritische Pegida-Bewegung hat Südwest-FDP-Chef Michael Theurer auf dem Landesparteitag in Stuttgart Applaus geerntet. "Das sind keine Europäer, das sind Nationalisten", sagte Theurer am Montag vor rund 400 Delegierten. Er reagierte damit auf die Diskussion um das Bündnis "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" (Pegida), das in Dresden zuletzt mehr als 17.000 Menschen für eine Demonstration mobilisiert hatte.

Die Bewegung verwende Formulierungen aus der Zeit der Kreuzzüge, sagte Theurer. Zudem spielten die «Drahtzieher» der Pegida-Demos ganz bewusst mit ausländer- und islamfeindlichen Ressentiments. "Wer das nicht sieht, der hat doch nichts begriffen", betonte der Liberale.