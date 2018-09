Stuttgart. Die Südwest-CDU hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem glänzenden Ergebnis bei der Bundestagswahl zu einem großen Triumph verholfen. Hingegen stürzt die FDP in ihrem Stammland wie im Bund dramatisch ab und fährt mit 6,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl ein. Auch die Grünen um Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und die SPD erzielen enttäuschende Resultate.

Die Landes-CDU gewinnt die Wahl nach einer SWR-Hochrechnung (20.55 Uhr) mit 46,0 Prozent haushoch. Die SPD liegt mit 20,2 Prozent nur leicht über dem schwachen Ergebnis von 2009 (19,3). Die Grünen büßen 2,8 Prozentpunkte ein und kommen auf 11,1 Prozent. Für eine Überraschung sorgt die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD): Sie knackt im Südwesten mit 5,3 Prozent auf Anhieb die Fünf-Prozent-Hürde.

Die Bundestagswahl galt als erster Stimmungstest für die grün-rote Landesregierung, die seit 2011 im Amt ist und die - auch in ihrer Haushaltsplanung - fest auf den Wechsel in Berlin gesetzt hatte. Sowohl SPD und Grüne liegen nun auch unter ihrem Landtagswahlergebnis von 2011. Am dramatischsten ist insofern der Absturz für die Grünen, die bei der Landtagswahl noch 24,2 Prozent eingefahren hatten. Mit Blick auf die Landtagswahl 2016 sagte Kretschmann, im Land seien andere Themen entscheidend.

Nach ARD-Angaben ist der CDU-Wahlsieg von Kanzlerin Merkel zum großen Teil in Baden-Württemberg geholt worden. Dort gebe es die größten Zuwächse für die Union. Der Machtverlust bei der Landtagswahl 2011 nach 58 Jahren Regierungszeit hatte der Partei schwer zugesetzt - nun ist sie wieder obenauf. CDU-Landeschef Thomas Strobl wertete das gute Abschneiden seiner Partei als Denkzettel für Grün-Rot. «SPD und Grüne haben zusammen weniger Stimmen als die CDU.»

In Baden-Württemberg waren am Sonntag 7,6 Millionen Menschen zur Bundestagswahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag laut SWR-Hochrechnung bei 73,8 Prozent und damit leicht über der von 2009.

Die Südwest-Grünen, die leicht über dem Bundesergebnis der Partei lagen, rechneten bereits kurz nach der Wahl mit dem Wahlkampfkurs der Bundespartei ab. Kretschmann forderte in der ARD eine schonungslose Analyse des schlechten Ergebnisses. «Wir können offensichtlich nicht alles richtig gemacht haben nach so einem Ergebnis.» Mit Blick auf die Steuererhöhungspläne seiner Partei sagte er: «Mit dem Kurs hätten andere auch ein schlechtes Ergebnis eingefahren.»

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sagte der «Welt»: «So schlecht, wie Schwarz-Gelb vier Jahre lang regiert hat, müssen wir uns eingestehen: Die Niederlage haben wir selbst gemacht.» Der Minister für den Ländlichen Raum, Alexander Bonde, sagte der «Süddeutschen Zeitung» (Montag): «Die Strategie, nur im linken Spektrum zu mobilisieren und die Mitte preiszugeben, ist genau das Gegenmodell zu dem, was wir in Baden-Württemberg erfolgreich machen.»

In Stuttgart scheiterte Grünen-Bundeschef Cem Özdemir daran, ein Direktmandat zu ergattern. Er räumte am Sonntagabend seine Niederlage ein und gratulierte Stefan Kaufmann (CDU) zum Direktmandat. In Freiburg musste SPD-Kandidat Gernot Erler dem CDU-Mann Matern von Marschall (51) den Vortritt lassen. 2009 hatte Erler das einzige SPD-Direktmandat in Baden-Württemberg geholt.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hält das Ergebnis der Südwest-Liberalen für eine historische Schlappe. «Es ist sicherlich die größte Wahlniederlage in der Geschichte der FDP und auch für uns in Baden-Württemberg», sagte er. Landeschefin Birgit Homburger meinte: «Offenbar ist es nicht gelungen, die Erfolge der letzten vier Jahre mit der FDP zu verknüpfen.» 2009 hatten die Liberalen in ihrem Stammland mit 18,8 Prozent noch ein Rekordergebnis erreicht. Der dramatische Absturz könnte auch das Ende der politischen Karriere von Homburger bedeuten.

Die Südwest-SPD kommt nicht aus ihrem Tief und schnitt - wie schon bei vergangenen Bundestagswahlen - unterdurchschnittlich im Vergleich zur Bundes-SPD ab. Vor vier Jahren hatte sie mit 19,3 Prozent ihr schlechteste Bundestagsergebnis überhaupt im Südwesten eingefahren. SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel zeigte sich dennoch zufrieden. «Wir haben eine Kehrtwende geschafft auf niedrigen Niveau.» In der grün-roten Landesregierung konnte der Juniorpartner bislang kaum punkten. Parteichef Nils Schmid hatte aber angekündigt, beim Parteitag im Oktober wieder als Landeschef antreten zu wollen.

Schmid selbst wertete das Wahlergebnis seiner Partei im Südwesten als reine bundespolitische Entscheidung der Wähler. «Offenbar überstrahlt der "Merkel-Effekt" alles», erklärte er. «Im Land haben wir zwar leicht zugelegt, aber aus unserer Regierungsbeteiligung konnten wir noch zu wenig Honig saugen.» Bei der Landtagswahl 2016 werde es um andere Themen gehen - «vor allem nicht um Frau Merkel».

Die Linke kommt im Südwesten auf 4,8 Prozent - 2009 waren es noch 7,2 Prozent. (dpa/lsw)