Von Heiko Lossie

Stuttgart. (dpa/lsw) Erstmals seit mehr als zwei Jahren zieht Baden-Württembergs Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich wieder an. War die Zahl der Menschen ohne Job im Südwesten seit Mai 2010 stets gesunken, gab es nun im August gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat wieder eine Zunahme. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die die Stuttgarter Regionaldirektion am Donnerstag vorlegte. Demnach zählte die Statistik 828 Arbeitslose mehr als im August 2011.

Die Tendenz dieser Entwicklung hatte sich angekündigt. Vom Mai 2010 bis April dieses Jahres waren die absoluten Arbeitslosenzahlen im Jahresvergleich jeden Monat stets um fünfstellige Beträge zurückgegangen. Dann ließ der Trend merklich nach. Im Juli 2012 lag das Minus nur noch bei 1329 Menschen - nun im August kam das Plus.

Exakt 231.983 Menschen waren im August ohne einen Job. Das sind im Vergleich zum Nachbarmonat Juli 12.538 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote - das ist der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen und Arbeitslosen - kletterte damit auf 4,1 Prozent. Im Juli hatte sie noch bei 3,9 Prozent gelegen. Auch im August 2011 hatte das Verhältnis 4,1 Prozent betragen.

Für die Experten aus der Arbeitsagentur passt der Anstieg ins gewohnte Bild. «Wegen Sommerferien und Ausbildungsende steigt die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den Jüngeren, im August stets an», ließ Regionaldirektionsleiterin Eva Strobel erklären. «Der Bestand an Arbeitslosen bewegt sich im Rahmen des saisonüblichen Niveaus.»

Allerdings sprechen die Fachleute auch von einer «nachlassenden Dynamik». Weniger Menschen würden Jobs finden und wieder verlieren und sich umgekehrt aus der Arbeitslosigkeit an- oder abmelden. Was diese nachlassende Bewegung jedoch bedeutet, können die Experten nach eigenen Angaben noch nicht einordnen. «In den kommenden Wochen und Monaten werden wir daher die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam beobachten», erklärte Regionalleiterin Strobel.

Regional gesehen bleiben die Unterschiede in Baden-Württemberg groß. Die Arbeitslosenquoten reichen von 2,7 Prozent (Landkreis Biberach und Bodenseekreis) bis 7,9 Prozent (Stadtkreis Pforzheim).

Im Ländervergleich rangiert Baden-Württemberg bei der Erwachsenenarbeitslosigkeit weiter auf Rang zwei hinter Bayern (3,7 Prozent). Bei den Jugendlichen hat der Südwesten mit 3,8 Prozent Quote aber weiterhin die niedrigste Arbeitslosigkeit bundesweit.

Saisonbedingt steckte in der Jugendarbeitslosigkeit viel Bewegung. Insgesamt waren im August 26 085 junge Frauen und Männer unter 25 Jahren arbeitslos - 5674 oder 28 Prozent mehr als im Juli und 473 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr (plus 1,8 Prozent).

Bei den Lehrstellen herrscht weiter deutlich mehr Angebot als Nachfrage. Die Arbeitsagenturen zählten 71 541 offene Angebote, denen rein rechnerisch 63 018 Ausbildungsbewerber gegenüberstanden. Das sind 2449 beziehungsweise 3,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Arbeitsministerin Katrin Altpeter (SPD) nannte den stärkeren Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit «zumindest teilweise vermeidbar». In einer Mitteilung erklärte sie: «Ich kann nur immer wieder an die Unternehmen appellieren, junge Leute nach dem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung direkt zu übernehmen.» Der Fachkräftemangel in vielen Branchen mache ein solches Vorgehen längst zur Notwendigkeit.

Ihr SPD-Kollege Wirtschaftsminister Nils Schmid unterstrich zudem die Bedeutung der Dualen Ausbildung. «Fachkräftesicherung ohne starke Duale Ausbildung geht nicht», ließ er erklären. Die Statistiken zeigen aber auch im Südwesten die bedrohliche Tendenz auf, dass immer mehr junge Menschen Abitur machen und dann auch studieren wollen.

Die zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern forderten jüngst von der Politik mehr Einsatz für die Lehrberufe. Der landesweit für das Thema Ausbildung zuständige Stuttgarter IHK-Präsident Herbert Müller kritisierte, die Landesregierung führe junge Menschen eher weg von der Dualen Ausbildung als zu ihr hin.

Beispiele dafür seien der Wegfall der Grundschulempfehlung, der erleichterte Übergang von der Haupt- auf die Werkrealschule sowie die Einführung der Gemeinschaftsschule. Parallel würden die Berufsschulen als Partner der Betriebe vernachlässigt, es herrsche Lehrermangel.

