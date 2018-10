Stuttgart. (dpa-lsw) Eisbär Anton im Stuttgarter Zoo ist in der Nacht zum Montag an einer verschluckten Jacke gestorben. Vermutlich sei diese samt Tasche einem Besucher aus Unachtsamkeit ins Gehege gefallen, teilte die Wilhelma mit. Anton wurde 25 Jahre alt. Er war der Vater des Eisbären-Jungen Wilbär, der 2007 in Stuttgart geboren wurde, und nach dem Berliner Eisbären Knut für jede Menge Aufsehen gesorgt hatte. Ohne den Vorfall mit der Jacke hätte Anton laut Wilhelma noch gut 10 bis 15 Jahre leben können.

Vor Jahren war das Flusspferd Egon ebenfalls in dem Zoo an einem verschluckten Tennisball gestorben. Charly, der letzte See-Elefant der Wilhelma, starb an einem Stofftier, dass er gefressen hatte.