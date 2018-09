Stuttgart. (dpa-lsw) Während des laufenden Feinstaubalarms in Stuttgart haben Messgeräte tagelang erhöhte Werte angezeigt. Seit die Stadt am vergangenen Dienstag die Maßnahme ausgerufen hatte, lagen die an der Messstation Neckartor registrierten Werte stets über der EU-Grenze von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hervor. Demnach lag die Konzentration zwischen 55 und 91 Mikrogramm. Eine Ausnahme bildete lediglich der Samstag: 46 Mikogramm der Partikel zeigte das Messgerät an.

Das Ende des Feinstaubalarms ist vom Wetter abhängig und bleibt deshalb vorerst offen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist das Austauschvermögen der Atmosphäre bis mindestens einschließlich Mittwoch stark eingeschränkt, wie die Stadt Stuttgart am Samstag mitteilte. Für ein Ende des Feinstaubalarms müsse der DWD demnach eine nachhaltige und deutliche Verbesserung der Wetterlage prognostizieren. Eine eintägige Unterbrechung reiche nicht aus.

Die Menschen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind zum Verzicht auf Autos und ihre nicht unbedingt zum Heizen nötigen Kamine aufgerufen. Für das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bieten die Unternehmen verschiedene Vergünstigungen: An Feinstaubalarm-Tagen können Erwachsene zum Beispiel mit einem Einzelticket - und seit kurzem auch mit Vierertickets - zum Kinderpreis fahren.

Umweltschützer hatten am Freitag gefordert, das Abbrennen von privaten Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht zu verbieten, um die hohe Luftverschmutzung nicht noch weiter zu erhöhen.