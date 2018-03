Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Land gibt es rund 1000 Wasserversorger, das Gros in kommunaler Hand. Rund 40 Prozent des Trinkwassers aber laufen durch die Rohre von privatrechtlichen Unternehmen. Sie werden von der Energiekartellbehörde überwacht. Die verlangt seit gestern eine Preissenkung in der Landeshauptstadt Stuttgart, sogar rückwirkend bis ins Jahr 2007, als die EnBW das Wassernetz der Landeshauptstadt übernommen hat. Die Kartellbehörde fordert eine sofortige Preissenkung um ein Drittel, rückwirkend fordert sie rund 25 weniger und eine Auszahlung des Guthabens an die Abnehmer. Seit 2007 wurden die Preise dreimal angehoben, im Schnitt um 1,45 Prozent jährlich. Für die EnBW bedeutet dies einen Betrag, der - unbestätigt - bei rund 200 Millionen Euro liegen dürfte.

"Das Vorgehen der Landeskartellbehörde ist für uns nicht nachvollziehbar", sagt Konzernvorstand Dirk Mausbeck. Vor allem die schwierige topografische Situation der Stadt werde nicht ausreichend gewürdigt. Deshalb gehe man juristisch gegen die Verfügung vor.

Die EnBW hatte im August 2012 die Preise um 9,3 Prozent auf 2,56 Euro pro Kubikmeter angehoben und das Kartellverfahren ausgelöst. Zuvor hatte der Konzern wegen hoher Investitionskosten in das Leitungsnetz Verluste geschrieben, auch die Lieferanten hatten den Preis heraufgesetzt. Derzeit kauft die EnBW den Kubikmeter für 60 Cent plus einer 18-prozentigen Konzessionsabgabe. "Das Wasser selbst ist nicht der kostenbestimmende Teil", aufwendig ist die Verteilung. Während Stuttgart 45 Wasserhochbehälter braucht, gibt es in München nur vier.

Auch über das Wassernetz selbst liegt der Konzern im Streit mit der Stadt, die das Netz seit zwei Jahren zurückkaufen will. Allerdings liegen die Preisvorstellungen weit auseinander: Die Stadt Stuttgart schätzt den Wert des Netzes auf knapp 140 Millionen Euro, die EnBW auf 600 bis 750 Millionen.

Nur wenn sich die Kartellbehörde vor Gericht durchsetzt, können die Stuttgarter mit einer Rückzahlung rechnen, die für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bei bis zu 900 Euro liegt.