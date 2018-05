Stuttgart. (dpa-lsw) Rund 2500 Jäger haben am Mittwoch vor dem Landtag in Stuttgart gegen das neue Jagdrecht in Baden-Württemberg protestiert. «Mögen Ihnen unsere Hörner in den Ohren klingen», rief Landesjägermeister Jörg Friedmann den Politikern zu. Auf mehreren Hörnern bliesen die Jäger verschiedene Jagdsignale über den Schlossplatz. Viele Demonstranten trugen typische grüne Jagdkleidung mit orangefarbenen Warnwesten darüber. «Eigenverantwortung statt Gängelei» oder «Nachhaltigkeit braucht Jagd» stand auf Transparenten. CDU-Fraktionschef Guido Wolf nutzte die Demo für einen Wahlkampfauftritt: Nach der Wahl 2016 könne die CDU an der Regierung das Gesetz «besser machen», versprach er und erntete Jubel der Jäger.