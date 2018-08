Stuttgart. (dpa-lsw) Schlechte Nachrichten für Flugreisende nach Südeuropa: Wegen eines Lotsenstreiks in Frankreich sind am Donnerstag auch einzelne Flüge in Baden-Württemberg gestrichen worden. Wie ein Sprecher des Stuttgarter Flughafens sagte, wurden je zwei Flüge von und nach Paris sowie je einer von und nach Lyon abgesagt. Bereits am Vortag war es wegen des Ausstands zu Einschränkungen gekommen. Bei Verbindungen Richtung Südeuropa mussten Reisende demnach auch am Donnerstag mit Verspätungen rechnen. Üblicherweise hätte es am Stuttgarter Airport jeweils sieben Hin- und Rückflüge nach Frankreich gegeben.

Am Baden-Airpark mussten im Zusammenhang mit dem Ausstand Verbindungen von und nach Spanien annulliert wegen. Nach Angaben einer Sprecherin wurde je eine Verbindung von und nach Alicante sowie von und nach Mallorca gestrichen. Am Bodensee-Airport war zunächst niemand zu erreichen.

Hintergrund ist ein Streik der Fluglotsen-Gewerkschaft SNCTA, die so Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen in der Branche erzwingen will. Sie hat dazu aufgerufen, für zwei Tage die Arbeit niederzulegen.