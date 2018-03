Stuttgart. (dpa/lsw) Die Baden-Württemberger können nachts wohl bald wieder Alkohol kaufen - Trinkgelage im Freien sollen dafür aber reglementiert werden. Das haben Grüne und CDU in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Alkoholkonsumverbote sind laut CDU "ein wichtiger Baustein für die Innere Sicherheit". Die Grünen knirschen dabei zwar mit den Zähnen, freuen sich im Gegenzug aber über die Abschaffung des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots. "Das hat die Handlungsfähigkeit und Mündigkeit der Bürger in Frage gestellt", sagte Grünen-Vorsitzender Oliver Hildenbrand. Seit März 2010 durfte im Südwesten an Tankstellen, Kiosken und Supermärkten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens kein Alkohol verkauft werden.

Während sich der Handelsverband Baden-Württemberg über zusätzliche Verkaufszeit freut, erwartet die Deutsche Polizeigewerkschaft mehr Arbeit durch Einsätze in Zusammenhang mit Betrunkenen. Die Landesregierung will zudem eine gesetzliche Grundlage schaffen, die es Städten und Gemeinden ermöglicht, räumlich und zeitlich begrenzte Alkoholkonsumverbote zu verhängen.