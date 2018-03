Stuttgart. (dpa-lsw) Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedauert das Volksvotum der Schweiz, die Zuwanderung von Ausländern zu begrenzen. In intensiven Gesprächen mit der Schweiz müsse versucht werden, den Schaden dieser Abstimmung zu begrenzen, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er erinnerte daran, dass die Schweiz mehr nach Baden-Württemberg exportiere als in die USA. Zudem gebe es viele Pendler in der Grenzregion. Insgesamt müsse man schauen, dass sich das Verhältnis zwischen der deutschen Seite und der Schweiz nicht weiter verschlechtere. "Daran können beide Seiten überhaupt kein Interesse haben."