Stuttgart. (dpa-lsw) Drei Tage nach der Landtagswahl sind Grüne und CDU am Mittwoch zu einem Sondierungsgespräch in Stuttgart zusammengekommen. Zur CDU-Delegation gehörten Fraktionschef Guido Wolf und Landeschef Thomas Strobl. Bei den Grünen sitzt neben anderen Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Verhandlungstisch. Es ging in dem ersten Treffen darum, die Chancen für ein grün-schwarzes Bündnis abzutasten. Strobl trug bei dem Gespräch eine grüne Krawatte. Auf die Frage, was dies bedeute, sagte er: «Hoffnung.» Kretschmann selbst hatte sich eine grün-schwarze Krawatte umgebunden. Die Grünen hatten die CDU bei der Landtagswahl am Sonntag als stärkste Kraft überholt. Das Sondierungsgespräch sollte rund zwei Stunden dauern.