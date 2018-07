Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Montagabend im Neuen Schloss: Die Aktivisten der Schwulen- und Lesbenbewegung (LSBTTIQ) stoßen mit der Sozialministerin an, sie feiern erneut einen Sieg. Soeben haben sie eine Zielvereinbarung mit Katrin Altpeter (SPD) unterzeichnet, die die Zusammenarbeit bei der Gleichstellung sexueller Minderheit auch über die Legislaturperiode hinaus sichern soll. Erst vor einer Woche hatte Altpeter einen Aktionsplan durchs Kabinett gebracht, der Lesben und Schwulen mehr Akzeptanz verspricht.

Wer aber sind die Aktivisten? Hinter dem Lesbisch-schwul-bisexuell-transsexuell-transgender-intersexuell-queer-Netzwerk stehen 70 Gruppen, Vereine und Organisationen. Von A wie "Aktivista", einem erst 2012 gegründeten Karlsruher Zusammenschluss von Asexuellen bis W, der "schwulen Welle" auf Radio Dreyeckland. Viele Links auf der Webseite des Netzwerks führen ins Leere, die wahre Zahl Betroffener, die hinter diesen Aktivisten steckt, ist deshalb unklar.

Das Sozialministerium beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts: Dort geht man von 700 000 bis einer Million Menschen im Land aus, die sich außerhalb des klassischen heterosexuellen Musters bewegen. Eine Minderheit, aber eben auch eine große Wählerschar, der man sich versucht anzunähern.

Es gebe ein sehr hohes Potenzial an Diskriminierung "und deshalb Handlungsbedarf", sagt Altpeters Sprecher. Der reicht bis zu einer Geschäftsstelle, die aus Landesmitteln finanziert und beratend tätig werden soll. Die Summe ist überschaubar: Eine Million Euro stehen bis Ende kommenden Jahres bereit.

Das federführende Sozialministerium, aber auch das Kultusressort des SPD-Kollegen Andreas Stoch gelten als Keimzellen, in denen die LSBTTIQ-Lobby sich besonders zu entfalten wusste. Doch beide wehren ab: "Mitten im Leben stehende, verheiratete Mütter von Kindern" hätten im Altpeter-Ressort "unbeschwert" an den Papieren gearbeitet, heißt es. Immer wieder habe man den Aktivisten auch Grenzen aufgezeigt und bedeutet, dass die Politik eben nicht eins zu eins übernehme, was man ihr an Forderungen auf den Tisch legt - beispielsweise staatliche Unterstützung für Szene-Partys oder einen eigenen LSBTTIQ-Lehrstuhl.

Auch Stoch, in dessen Haus der Bildungsplan erarbeitet wird, der unterschiedliche Formen der Sexualität im Querschnittsthema "Toleranz" zusammenfasst, widerspricht: "Es gibt keine Maulwürfe im Kultusministerium." In beiden Häusern verweist man darauf, dass das Thema eher von den Grünen als der SPD getragen werde. Stoch: "Das ist ein grünes Pflänzchen" - dessen rasantes Wachstum längst nicht jedem geheuer ist.

Schon kurz nach der Wahl öffnete Grün-Rot gleichgeschlechtlichen Partnern die Standesämter, aber von Winfried Kretschmann ist mittlerweile bekannt, dass er vieles der LSBTTIQ-Aktivisten für Sektierertum hält. Nicht zuletzt, weil es wichtigere Themen überdeckt, wiederholt Straßenproteste wie am vergangenen Sonntag provoziert und der Opposition vermehrt Angriffsflächen bietet. Sein Staatsministerium hatte denn auch prompt dafür gesorgt, dass Altpeter ihren Aktionsplan allein und nicht im Rahmen einer großen Regierungspressekonferenz vorstellen musste.

Eine bindende Wirkung über die Legislaturperiode hinaus hat die neue Zielvereinbarung allerdings kaum: Jede künftige Landesregierung könnte diese Absichtserklärung kündigen. So sieht es der frühere Verkehrsminister Ulrich Müller: Er wertet den Vertrag als bloßes politisches Versprechen und kündigt an, seine Union würde sicher andere Schwerpunkte setzen. Härter urteilt Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Behindertenverbandes, der erst später in die Umsetzung des Aktionsplanes eingebunden werden soll: Das Papier "besteht ja ohnehin aus 250 Seiten heißer Luft".