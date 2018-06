Stuttgart. (dpa-lsw) Die FDP will sich definitiv nicht an einer Koalition in Baden-Württemberg beteiligen. «Die FDP wird in die Opposition gehen», kündigte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Freitag nach Gesprächen mit der SPD in Stuttgart an. Es gebe keine hinreichenden Schnittmengen. Auch nach Worten von FDP-Landeschef Michael Theurer machen weitere Gespräche über verschiedene mögliche Dreierbündnisse keinen Sinn.

Damit wird es im Südwesten keine Dreierkoalition geben - weder eine Ampel unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), noch ein Deutschland-Bündnis unter Führung von Herausforderer Guido Wolf (CDU). Für Wolf war eine Dreierkoalition die einzige denkbare Möglichkeit, Ministerpräsident zu werden.

Die SPD sei in den Gesprächen nicht bereit gewesen, sich in einer Koalition mit der FDP für eine wachstumsfreundliche Wirtschaftspolitik, weniger Bürokratie und eine Korrektur in der Bildungspolitik einzusetzen, berichteten Theurer und Rülke. Konkret sei die SPD nicht zur Abschaffung des Bildungszeitgesetzes bereit. Zudem halte die SPD strikt an der Polizeireform fest.