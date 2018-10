Stuttgart. Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel (CDU) ist tot. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Dies gab Oberbürgermeister Fritz Kuhn in der Gemeinderatssitzung bekannt, heißt es auf der Website der Stadt Stuttgart. Manfred Rommel war von 1975 bis 1996 Oberbürgermeister der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Rommel litt seit Mitte der 90er Jahre an der Parkinson-Krankheit. Rommel war der Sohn von Generalfeldmarschall und "Wüstenfuchs" Erwin Rommel, der 1944 von Adolf Hitler in den Tod getrieben wurde.

Manfred Rommel prägte in seiner Zeit als OB entscheidend die liberale Grundhaltung in der Stadt mit dem bundesweit höchsten Ausländeranteil. Davor hatte er verschiedene leitende Positionen in der baden-württembergischen Landesregierung inne.

Neben seiner politischen Arbeit hat der für seinen trockenen schwäbischen Humor bekannte Rommel mit vielen Schriften, Zeitungskolumnen und Büchern ein Millionenpublikum erreicht. (dpa-lsw/mün)