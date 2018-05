Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ob Leiharbeit, befristeter Vertrag, freie Mitarbeit oder Minijob: Das Arbeitsministerium warnt vor einer tiefgreifenden Veränderung der Arbeitswelt. Ressortchefin Katrin Altpeter (SPD) hat das Tübinger Institut für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) mit einer Studie beauftragt, nach der mittlerweile 26 Prozent aller Baden-Württemberger in sogenannten atypischen Verhältnissen arbeiten. Als "normales" Gegenstück gilt ein sozialversicherungspflichtiger Vollzeitjob in einem unbefristeten Dienstverhältnis.

Aber auch für das eine Viertel der arbeitenden Bevölkerung ist nicht alles schlecht: Zum einen darf man solche abweichenden Verträge nicht automatisch mit geringfügiger, schlecht bezahlter Arbeit gleichsetzen. Und zum anderen zählt zur atypischen Arbeit auch jede Form von Teilzeitjob. Jahrelang hat die Politik flexible Arbeitszeitmodelle von der Wirtschaft gefordert, jetzt sind sie da: Die Zahl der Teilzeitjobs stieg in den vergangenen 12 Jahren um mehr als die Hälfte an.

Trotzdem ist Altpeter nicht glücklich: "Es geht nicht darum Teilzeitbeschäftigung generell in ein schlechtes Licht zu rücken", räumt sie ein, aber man muss an die Zukunft denken." Heißt: Wer über lange Zeit nicht den vollen Lohn bekommt, kassiert im Alter natürlich auch weniger Rente. Und nicht immer wird freiwillig kürzer gearbeitet: "Teilzeitarbeit ist abhängig vom gesellschaftlichen Umfeld", sagt IAW-Chef Bernhard Boockmann: Wenn der Staat sich beispielsweise stärker bei der Kinderbetreuung engagierte, würde auch die Teilzeitbeschäftigung zurückgehen.

Auch die Werkverträge will Altpeter nicht per se verteufeln. Ihre Zahl stieg ebenfalls ums Doppelte, allerdings auf niedrigem Niveau mit einem Anteil von nur 1,6 Prozent an der gesamten betrieblichen Belegschaft. Werkverträge könnten Spitzenbelastungen absenken, aber, warnt sie, "sie dürfen auch nicht zum regulären Vertrag werden".

Befristete Verträge haben seit Beginn des Jahrtausends um die Hälfte zugenommen. Betroffen sind sowohl Hilfsarbeiter mit geringer Qualifikation als auch Hochschulabsolventen, die an den Universitäten im akademischen Lehrbetrieb verbleiben.

Die Arbeitgeber erkennen nicht, dass normale Jobs verdrängt würden, Altpeters Äußerungen seien politischer Alarmismus. Eine seriöse Interpretation der Studie zeige keine Verschiebungen in den letzten sechs bis sieben Jahren, so Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des Südwest-Arbeitgeberverbandes. Ganz anders äußert sich der Gewerkschaftsbund. Die Ergebnisse seien ein "Weckruf an Politik und Wirtschaft", so DGB-Chef Nikolaus Landgraf. Er sieht ein eigenes Gutachten bestätigt, nachdem die Qualität der Arbeitsverhältnisse in der letzten Dekade stark abgenommen habe.