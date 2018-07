Berlin. (dpa-lsw) Die Menschen in Baden sind laut einer Studie etwas zufriedener als ihre Nachbarn in Württemberg. Nach den Ergebnissen des Glücksatlas 2014,- den die Deutsche Post am Mittwoch in Berlin vorstellte, landete Baden im bundesweiten Vergleich auf Platz vier, Württemberg kam auf Rang sieben. Beide Regionen punkten demnach vor allem mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit und hohen Einkommen. In Württemberg senkt aber unter anderem der Indikator, dass die Region für Touristen nur wenig attraktiv ist, die Zufriedenheit. Bundesweit leben die glücklichsten Deutschen in Schleswig-Holstein, gefolgt von Hamburg und der niedersächsischen Nordsee. Am wenigsten zufrieden sind die Menschen demnach in Brandenburg.