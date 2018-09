Stuttgart. (dpa/lsw) CDU-Landeschef Thomas Strobl sieht im Verhalten der Grünen eine Mitschuld an den niedrigen Umfragewerten für die SPD in Baden-Württemberg. "Man muss ihm das lassen: Winfried Kretschmann macht das nicht schlecht, die SPD am langen Arm auszuhungern", sagte Strobl mit Blick auf den grünen Ministerpräsidenten am Samstag in Stuttgart. Geschickt sei Kretschmann beim Thema Erbschaftssteuer auf eine gewisse Distanz zu seinem Vize Nils Schmid gegangen. "Und prompt bekommt der mit seiner SPD die 18-Prozent-Quittung dafür."

Die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sieht die SPD im Land bei nur noch 18 Prozent. Das ist der tiefste Umfragewert für die SPD, seitdem Grün-Rot 2011 die Macht in Baden-Württemberg übernommen hat. Die Grünen sind in der Umfrage mit 25 Prozent deutlich stärker. Grün-Rot und Schwarz-Gelb liegen bei der "Sonntagsfrage" gleichauf.

SPD-Landeschef Schmid hatte daraufhin erklärt, es richteten sich nicht mehr alle nach der CDU aus. "Wir brauchen die CDU nicht." Strobl warf Schmid "unglaubliche Arroganz" vor. "Wir werden sehen, was das nach der nächsten Landtagswahl für seine SPD bedeutet." Schmid führe als SPD-Vorsitzender seine ehemalige Volkspartei in die Bedeutungslosigkeit von 18 Prozent. "Da wirken seine Aussagen eher skurril und lächerlich als ernstzunehmend."