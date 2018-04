In der Nacht zum 11. Mai hatten sich drei Personen in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) Zutritt zu einem Putenmastbetrieb verschafft, um dort Videoaufnahmen der Tierhaltung zu machen. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Mai 2015 machten gleich zwei gewalttätige Übergriffe selbsternannter Tierschützer Schlagzeilen: In der Nacht zum 11. Mai hatten sich drei Personen in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) illegal Zutritt zu einem Putenmastbetrieb verschafft, um dort Videoaufnahmen der Tierhaltung zu machen. Ein Bewegungsmelder schlug an, der Halter der Puten eilte herbei - und wurde von einem der Eindringlinge mit Pfefferspray verletzt. Erst am Abend zuvor waren Unbekannte in einen Putenmastbetrieb in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen. Dort kam es in einem der Ställe zu einer Massenpanik, rund 250 Tiere starben. Die Ursache für die Panik sei bislang nicht bekannt, heißt es von Behördenseite. Dass Puten sehr schreckhaft sind, ist unter Fachleuten aber kein Geheimnis.

Zwei Übergriffe an einem Wochenende - das wirft die Frage auf, ob es sich um eine einmalige Häufung oder eher um Anzeichen einer Entwicklung handelt.

Tatsächlich hat die Zahl der Straftaten von "militanten Tierschützern" im Südwesten 2014 einen neuen Höchststand erreicht, wie sich aus einer noch unveröffentlichten Antwort von Justizminister Reiner Stickelberger (SPD) auf eine Anfrage des FDP-Abgeordnete Friedrich Bullinger ergibt. Danach haben die Behörden 2014 insgesamt 25 Straftaten in diesem Bereich registriert - nach nur sieben Delikten im Jahr 2013. In der Tendenz ist 2013 aber ein Ausnahmejahr: 2011 hatte die Polizei 20 und 2012 dann 17 Straftaten in der Kategorie "Tierschutz/Tierrecht/Jagd" erfasst.

"Mit Militanz ist weder der Sache der wirklichen Tierschützer noch der Masse der Landwirte, die sich um eine tiergerechte Haltung bemühen, gedient", warnt angesichts der Entwicklung Agrarexperte Bullinger, der früher selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt hat.

Erschreckend findet der FDP-Mann, dass die Täter meist im Dunkeln bleiben. Polizeiliche Ermittlungsarbeit gestaltete sich "schwierig", schreibt dazu Stickelberger. Oftmals befinde sich der Tatort in einsamen Gegenden, sodass Zeugen fehlten. So hatte die Beschädigung von Hochsitzen besonders während des Streits um das Landesjagdrecht Konjunktur. Beleidigungs- und Bedrohungsdelikte - die etwa im Streit um die Primatenforschung am Tübinger Max-Planck-Institut eine große Rolle spielten - wiederum würden in Regel anonym und häufig elektronisch begangen. Das, so Stickelberger, erschwere "die Rückverfolgung und Zuordnung zu einzelnen Personen".

Das Ergebnis ist eine Aufklärungsquote, die Bullinger mit gutem Recht als "miserabel" einstuft: Konnte die Polizei 2012 immerhin 11,8 Prozent der dem Bereich Tierschutz zugeordneten Straftaten aufklären, so lag die Quote 2011 und 2014 bei mageren 5,0 respektive 4,3 Prozent. Den Tiefpunkt markiert das Jahr 2013 - mit einer Aufklärungsquote von Null.