Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Rückmeldung aus der Praxis ans Kultusministerium fiel offenbar eindeutig aus. Als "sprachlich zu wissenschaftlich" und zu schlecht "lesbar" stufen viele Lehrer die neuen Bildungspläne ein, wie Kultusminister Andreas Stoch (SPD) gestern berichtete. An 59 Schulen werden bislang Arbeitsfassungen der noch in der Entstehung begriffenen Pläne für Grundschulen und Orientierungsstufen (Klasse 5 und 6) erprobt. Sie arbeiten auf freiwilliger Basis seit diesem Schuljahr in unterschiedlichen Fächern mit den neuen Vorgaben. Diese sollen vor allem "Handwerkszeug" für den Umgang mit der wachsenden Unterschiedlichkeit (Heterogenität) der Schüler im Unterricht sein.

Stoch entschied jetzt, was die GEW, aber auch die Grünen und die Opposition schon vor Wochen gefordert hatten: "Die Praktiker haben das Wort: Die Erprobungsphase wird verstärkt." Statt schon zum Schuljahr 2015/16 werden die neuen Bildungspläne für Grundschulen und Orientierungsstufen wie der für die Gymnasien erst 2016/17 eingeführt. Die Erprobungsphase wird im Schuljahr 2014/15 auf die Klassenstufen 7 und 8 an Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen ausgedehnt. Zudem testen 40 Gymnasien die Fachpläne in diesen Klassenstufen. "Das Ziel ist nicht, die Bildungspläne möglichst schnell zu erarbeiten, sondern möglichst gut", sagte Stoch.

Mit zusätzlichen Reisekosten von rund 300.000 Euro für die Mitglieder der Bildungsplan-Kommissionen rechnet der Minister. Zudem wird es längere Freistellungen von Lehrern für diese Arbeit geben. Damit die Einführung später klappt, soll auch mehr in die Information und Fortbildung der Lehrer investiert werden. Stoch sprich von 50 bis 60 zusätzlichen Deputaten. Dieser Aufwand sei "verantwortbar". Die Gesamtkosten für die Bildungspläne bezifferte er auf 300 Deputate oder rund 15 Millionen Euro.

Die letzte Reform im Land fand unter der Ministerin Annette Schavan (CDU) 2004 statt. Die damals begonnene Entwicklung von den inhaltsbezogenen Lehrplänen zu kompetenzbezogenen Bildungsplänen sei richtig gewesen, sagte Stoch. Es sei aber auch bezeichnend, dass viele Lehrer jetzt sagten, sie würden erst dank der neuen Bildungspläne das Prinzip besser verstehen.

Die Opposition aus FDP und CDU moniert, dass Stoch die "Notbremse" viel zu spät ziehe. "Kultusminister Stoch hat nun endlich erkannt, dass er mit der bisherigen Bildungsplanarbeit gegen die Wand gefahren ist und muss nun die Reißleine ziehen", sagte Georg Wacker (CDU). FDP-Bildungspolitiker Timm Kern forderte von Stoch, den Bildungsplan weniger ideologiebehaftet zu gestalten.

Die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßte den Schritt. "Eine Verschiebung des landesweiten Starts ist kein Schaden für die Schulen im Land", sagte die Landesvorsitzende Doro Moritz. Sie lobte, dass anders als 2004 auf das Feedback der Testschulen gehört werde. "Auch die Vorschläge für das Fortbildungskonzept mit der Qualifizierung von Fachberaterinnen und Fachberatern zeigen, dass aus den Erfahrungen früherer Jahre gelernt wurde".