Von Oliver Schmale

Heilbronn. Weil er die 15-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin erwürgt hat, nachdem er mit ihr schlief, muss ein Mann für zwölf Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Heilbronn verurteilte den 34-Jährigen am Freitag wegen Totschlags und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Der Mann nahm das Urteil ohne äußere Regung auf.

Die Tat ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung in Steinheim an der Murr im Dezember 2012. Das Motiv blieb weiterhin unklar. Zuvor hatten Täter und Opfer offenbar einvernehmlich Geschlechtsverkehr gehabt.

Der Mann habe bei der Jugendlichen die Vaterrolle übernommen, sagte Richter Norbert Winkelmann. Die Mutter habe ihm ihre Tochter zur Erziehung und zu Betreuung anvertraut. Das Mädchen war nach Schulproblemen vom Wohnort der Mutter, Oldenburg, nach Baden-Württemberg gekommen. Dorthin war der Stiefvater der Arbeit wegen gezogen.

Schon im Sommer 2012 sei im Umfeld aufgefallen, dass es sich nicht um eine "normale Vater-Tochter-Beziehung" gehandelt habe, so Winkelmann. Der Angeklagte hatte den Verdacht einer Liebesbeziehung zu dem Mädchen damals weit von sich gewiesen. Nachbarn hielten die beiden laut Zeugenaussagen für ein Paar. In der kleinen Wohnung gab es nur eine gemeinsame Schlafcouch.

Obwohl der Mann ein Geständnis abgelegt hatte, blieb unklar, was sich genau vor dem Tod des Teenagers abgespielt hatte. Dazu hatte der 34-Jährige keine Angaben gemacht. Vor der Tat habe der Angeklagte im Internet eine Doktorarbeit über Töten durch Erwürgen angesehen, so der Richter. Der Zusammenhang konnte nicht geklärt werden.

Der Angeklagte war nach der Tat alkoholisiert und mit einer stark blutenden Schnittverletzung bei Nachbarn aufgetaucht. Offenbar hatte der 34-Jährige versucht, sich nach der Tötung des Mädchens selbst das Leben zu nehmen.