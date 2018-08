Von Christian Schultz und

Marc-Oliver von Riegen

Brüssel/Hahn. Viele Regionalflughäfen in Deutschland sind in Not. Schon seit längerem sind die Passagier- und Frachtzahlen im Sinkflug. Und nun dürfte in absehbarer Zeit eine weitere wichtige Geldquelle begrenzt werden, wenn nicht gar ganz versiegen. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen die Airports künftig weniger Subventionen und diese auch nur noch zeitlich begrenzt bekommen. So steht es in einem Entwurf für neue Leitlinien, den die Kommission am Mittwoch in Brüssel vorstellte. Flughafenvertreter üben scharfe Kritik und warnen vor fatalen Folgen.

Was hat Brüssel konkret vor? Die Wettbewerbshüter wollen Beihilfen für Investitionen in die Infrastruktur nur noch nach Größe des Flughafens gestaffelt erlauben. Betriebsbeihilfen sollen maximal zehn Jahre lang möglich sein, danach müssen sich Flughäfen selber tragen. Einen Gesetzesentwurf will die Behörde Anfang 2014 vorlegen.

Betreffen würde dies alle Regionalflughäfen mit weniger als fünf Millionen Passagieren pro Jahr. In Deutschland sind das nach Angaben des Flughafenverbandes ADV knapp 30. Einer davon ist der Airport Hahn in Rheinland-Pfalz. Inmitten idyllischer Hunsrück-Hügel starten und landen vor allem Jets des irischen Billigfliegers Ryanair. Die Geschäftslage ist aber schon länger nicht mehr idyllisch. Der Flughafen steckt in den roten Zahlen - auch wenn er seinen Jahresverlust 2012 auf 5,7 Millionen Euro fast halbiert hat. Das Land Rheinland-Pfalz ist größter Anteilseigner, vor einigen Monaten schnürte der Landtag in Mainz ein Hilfspaket von bis zu 80 Millionen Euro, weil Kredite fällig werden. Derzeit werden Investoren gesucht. Die EU-Pläne treffen den Hahn und andere kleinere Flughäfen in einer ohnehin schwierigen Lage. Nach früheren Angaben des Flughafenverbands ADV wird in diesem Jahr nur noch eine Handvoll der 22 als international klassifizierten Verkehrsflughäfen im Land ein positives Nettoergebnis erwirtschaften können. Die Flughäfen spürten die Folgen der Eurokrise, die schwierige Marktsituation der Airlines und die nationalen Belastungen durch die Luftverkehrssteuer.

Entsprechend prophezeit der ADV ein Flughafensterben. Den Airports würde die Luft zum Atmen genommen, sagt Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtung, die Brüssel nun zu Grunde legt, ist kurzsichtig." Dies koste Wachstum und Arbeitsplätze. Auch der Verband sei gegen "dauerhafte Betriebssubventionen". Möglich sein müsse aber eine Unterstützung für eine "angemessene Übergangszeit" von 15 bis 20 Jahren.

Es gibt aber auch Applaus für die EU-Kommission. "Es ist überfällig, dass die EU einer wilden Subventionspraxis, die wir heute haben bei teilweise sehr kleinen Flughäfen, Grenzen setzt", sagt Lufthansa-Chef Christoph Franz. Die massive Wettbewerbsverzerrung müsse weg - und zwar sofort. Sein Unternehmen steht in direkter Konkurrenz zu Billigfliegern wie Ryanair, die häufig die Regionalflughäfen anfliegen.

Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH will noch diesen Sommer ein Konzept für die Neuausrichtung vorlegen. Mit Blick auf die EU-Pläne sagt Geschäftsführer Heinz Rethage: Wichtig sei für den Hahn, dass bei Flughäfen mit maximal drei Millionen Passagieren pro Jahr Betriebsbeihilfen innerhalb einer zehnjährigen Übergangszeit erlaubt seien. So, wie der Entwurf auf dem Tisch liege, komme er dem Hunsrück-Airport entgegen, um die eigenen Pläne umzusetzen. "Damit streben wir auch das Ziel an, ohne öffentliche Hilfen auszukommen."

Der Baden-Airport in Rheinmünster-Söllingen (Kreis Rastatt) ist nach eigener Einschätzung nicht von den angekündigten Kürzungen tangiert. "Das betrifft uns nicht", sagte eine Sprecherin des zweitgrößten Flughafens in Baden-Württemberg. Der Baden-Airport habe in den vergangenen 13 Jahren 114 Millionen Euro für die Entwicklung erhalten. Das Geld sei vor allem vom Hauptgesellschafter, dem Flughafen Stuttgart, gekommen. Die Anschubfinanzierung laufe noch bis 2015.