Stuttgart. (dpa/lsw) Urlauber starten in die großen Ferien - und mit der Reisewelle verstopfen auch die Autobahnen in Baden-Württemberg. Immer häufiger gerieten die Urlaubsrouten jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen, warnte der ADAC. In vielen Bundesländern haben die Ferien bereits begonnen, in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten sie. Mit den größten Verkehrsstörungen rechnet der Automobilclub für Freitagnachmittag sowie für Samstag und Sonntag. Betroffen sind unter anderem die A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel, die A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg , die A7 Füssen - Ulm - Würzburg - Kassel und, die A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg.