Karlsruhe. (lsw) Der Städtetag Baden-Württemberg warnt bei der Planung von Flüchtlingswohnungen vor einer Ghettobildung. "Wir wollen keine ,Ghettos’", betont Geschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm. Wie viele Neuankömmlinge sich dauerhaft ansiedeln, sei noch völlig offen. Der Städtetag geht von einem dauerhaften Zuwachs von durchschnittlich mindestens zwei Prozent in den Kommunen aus. Schon jetzt fehle vielerorts preisgünstiger Wohnraum. Daher rechnet der Verband damit, dass im Land bis 2020 jährlich etwa 60.000 Wohnungen fertiggestellt werden müssen.

Die CDU-Landtagsfraktion vermisst hierzu politische Anreize. "Grün-Rot vernachlässigt den sozialen Wohnungsbau", klagt der Abgeordnete Tobias Wald. Notwendig sei eine "Wohnungsbau-Allianz", um Wohnraum zu schaffen. Dass leerstehende Wohn- und Gewerbeimmobilien gegen den Willen der Eigentümer als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden sollten, "gefährde den sozialen Frieden".

Heute-Bluhm erteilte der Förderung von "reinen Flüchtlingsbauten" eine Absage: "Das wollen wir nicht. Das schafft nur Neid bei denen, die schon lange auf eine bezahlbare Wohnung warten." Notwendig seien Quartiere, in denen Menschen verschiedener Herkunft leben. "Es muss ein sozialer Wohnungsbau sein, der Durchmischung erlaubt." Keinesfalls dürften Fehler der 1950er Jahre wiederholt werden. "Wir dürfen einer Kleinstadt keine Trabantenstadt nur für Flüchtlinge ankleben." Sie kann sich drei- bis viergeschossige Häuser vorstellen, in denen Menschen verschiedener Länder und Schichten zusammenleben, aufgestockte Häuser mit Sozialmietern und einem Penthouse für zahlungskräftige Mieter, Modelle mit Gemeinschaftsräumen, Treffpunkten oder Gästewohnungen.

Der Städtetag diskutierte am Montag auf einem Kongress, wie "Die europäische Stadt - Stadt in Europa" der Zukunft aussehen könnte. Der aus Karlsruhe stammende Star-Architekt Ole Scheeren stellte dazu sein preisgekröntes Objekt "Interlace" in Singapur vor. Zwar liege in den Städten "vertikales Bauen" vielerorts auf der Hand. Anonyme Wohntürme müssten aber nicht sein. Moderne Bauten müssten ein "Ort des Austausches" sein und energetisch durchdacht.

Der per Video zugeschaltete US-Autor Jeremy Rifkin plädierte dafür, Städte zu Gemeinschaften weiterzuentwickeln, in denen immer mehr geteilt wird, statt auf Eigentum zu setzen. Car-Sharing oder das Übernachten in fremden Wohnungen seien nur der Anfang, so Rifkin.