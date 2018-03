Stuttgart. (dpa) Die Präsidentin des baden-württembergischen Städtetags, Barbara Bosch (parteilos), hat sich dafür ausgesprochen, Flüchtlinge je nach Bleibeperspektive getrennt unterzubringen. Es kämen Flüchtlinge von den Landeserstaufnahmestellen in die Kommunen, die "ganz offensichtlich und erwartbar" nicht bleiben würden, weil ihr Asylbegehren keinen Erfolg haben werde, sagte Bosch am Montag dem Südwestrundfunk.

Sie bezog sich dabei vor allem auf Flüchtlinge vom Westbalkan und aus dem Kosovo. "Hier wäre eine klarere Trennung auch der Flüchtlinge hilfreich für alle Beteiligten", sagte sie unmittelbar vor dem Flüchtlingsgipfel, zu dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann für diesen Montag nach Stuttgart eingeladen hat.

Nach Baden-Württemberg kommen in diesem Jahr mindestens 52.000 Asylbewerber - wahrscheinlich werden es sogar an die 80.000 sein. An allen Ecken und Enden gibt es Probleme, vor allem bei der Unterbringung. Die Erstaufnahmestellen des Landes sind völlig überfüllt. Werden die Flüchtlinge dann auf die Kommunen verteilt, gibt es auch hier große Probleme, Wohnraum zu finden.