So sehen die neuen Stadtbahnzüge für Heilbronn aus. Foto: bfk

Heilbronn. (bfk) Die Zeiten, da der Straßenbahnschaffner noch kurbelte, sind längst Nostalgie, aber die Zeiten für Neuerungen sind nicht vorbei. Das Cockpit der neuen Stadtbahnzüge, die ab Dezember mit Freigabe der Stadtbahn Nord eingesetzt werden, ist es. Vieles geht leichter, statt Kurbeln ist "Handarbeit" jetzt beim Touchscreen erforderlich, sagt Andreas Hauk, der gerade wie einige seiner Kollegen auch, die Schulung für das Fahren der neuen Stadtbahnzüge abgeschlossen hat.

Auch werde der Wagenführer mehr Informationen haben, sagt er - und diese auch weitergeben können. Fehlende Infos über Verspätungen oder den Ausfall von Stadtbahnzügen führen immer wieder zu Verärgerung der Fahrgäste. Einen ersten Blick auf und in die "Neuen" war jetzt an der Wendestelle am Heilbronner Hauptbahnhof kurzfristig möglich.

Vier neue Züge hat die Betreiberin, die Albtal Verkehrsgesellschaft für die Stadtbahn Nord bestellt. Sie sind Teil eines Auftragsvolumens von 129 Millionen Euro für 30 Züge bei Bombardier. Zwei sind bereits eingetroffen. Geschmacklich sind die neue Stadtbahn Züge, die in Heilbronn fahren, aber nicht gerade in der Zukunft angekommen, auch wenn ihre äußere Optik in einem windschlüpfigerem Design jetzt mehr von einem ICE und weniger von einer alten Straßenbahn hat.

Die grelle Farbkombination Rotgelb, ist im Wageninnern aufgehoben: Die Sitze sind jetzt uni-rot. Man hat also auch eine Musterung verzichtet, die weniger das Auge erfreuen, als Flecken kaschieren sollte. Der offene Fußraum, die breiteren Gänge sind sicher auch ein Plus.