Stuttgart. (wie) "Sie sehen einen glücklichen Landesvorsitzenden", sagte FDP-Chef Michael Theurer gestern an der Seite seines Vizes, des Landtagsfraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke: "Einstimmig" sei die Parteiführung seiner Aufforderung gefolgt, den 53-jährigen Rülke dem Parteitag als FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2016 vorzuschlagen. Rülke, der seit Juni 2009 die FDP-Landtagsfraktion führt, sei "ein überzeugendes personalpolitisches Angebot", er mache eine "konstruktive Politik" und werde "auch von unabhängigen Beobachtern als eigentlicher Oppositionsführer" wahrgenommen, sagte Theurer. Sollte es einen weiteren Bewerber für die Spitzenkandidatur geben, werde im Frühjahr 2015 ein Mitgliederentscheid durchgeführt werden.

Rülke erklärte, die Aufgabe sei "Last und Herausforderung". Denn die Wahl sei "von zentraler Bedeutung" für die gesamte FDP, die 2017 wieder in den Bundestag kommen wolle. "Nur wenn wir in unserem Stammland Baden-Württemberg 2016 deutlich über fünf Prozent liegen, können wir den Nachweis erbringen, dass wir in der Lage sind, ein gutes Wahlergebnis zu holen."

Als Ziel für 2016 gab Rülke, unterstützt von Theurer, an, "dass die FDP wieder mitregieren" wolle. Als Selbstzweck will man das aber nicht verstanden wissen. Die FDP müsse zuförderst ihre Eigenständigkeit betonen. "Die enge Anlehnung an die CDU war ein Fehler", sagte Theurer. Die Liberalen müssten generell offen sein für "Bündnisse mit allen".